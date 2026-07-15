Ile Maurice: Mauvaise gestion du SOS Village de Bambous

15 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)

Des manquements ont été relevés lors d'inspections de routine effectuées au SOS Children's Village de Bambous. C'est ce qu'a indiqué Arianne Navarre-Marie, Première ministre adjointe. Parmi les principales infractions constatées : l'absence d'un Village Manager ; un manque de personnel, qui entraîne une supervision insuffisante des enfants ; une offre insuffisante de légumes frais, de fruits et de produits laitiers ; des retards dans le versement du budget mensuel alloué aux ménages ; un niveau de propreté insuffisant dans certaines maisons.

À la suite d'une réunion d'urgence le 2 avril 2026, la direction de l'institution a reconnu les difficultés rencontrées et s'est engagée à y remédier. Une Assistant Village Manager a pris ses fonctions le 13 avril 2026. Cette dernière a suivi avec succès le programme de formation obligatoire de six mois. Après une évaluation satisfaisante de ses performances, elle sera confirmée au poste de Village Manager.

Arianne Navarre-Marie a ajouté que les Residential Care Institutions for Children Regulations 2022 sont en cours de révision.

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