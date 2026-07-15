Ile Maurice: Mauvaise gestion du SOS Village de Bambous

Des manquements ont été relevés lors d'inspections de routine effectuées au SOS Children's Village de Bambous. C'est ce qu'a indiqué Arianne Navarre-Marie, Première ministre adjointe. Parmi les principales infractions constatées : l'absence d'un Village Manager ; un manque de personnel, qui entraîne une supervision insuffisante des enfants ; une offre insuffisante de légumes frais, de fruits et de produits laitiers ; des retards dans le versement du budget mensuel alloué aux ménages ; un niveau de propreté insuffisant dans certaines maisons.

À la suite d'une réunion d'urgence le 2 avril 2026, la direction de l'institution a reconnu les difficultés rencontrées et s'est engagée à y remédier. Une Assistant Village Manager a pris ses fonctions le 13 avril 2026. Cette dernière a suivi avec succès le programme de formation obligatoire de six mois. Après une évaluation satisfaisante de ses performances, elle sera confirmée au poste de Village Manager.

Arianne Navarre-Marie a ajouté que les Residential Care Institutions for Children Regulations 2022 sont en cours de révision.