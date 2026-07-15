Ile Maurice: Le gouvernement dit avoir entendu le message de la rue

La mobilisation organisée samedi dans les rues de Port-Louis par la Platform Komun Syndikal continue de susciter des réactions. Alors que le gouvernement affirme avoir entendu le message lancé par les manifestants, les organisations syndicales, elles, maintiennent la pression et réclament une révision des mesures annoncées dans le cadre de la réforme de la pension.

Intervenant en marge du lancement de la nouvelle plateforme numérique et de l'application mobile d'Optimum Line Ltd, le député Ehsan Juman a assuré que le gouvernement restait attentif aux préoccupations exprimées dans la rue. «Tout le monde en parle de la marche pour la pension. On n'est pas sourd. On entend la rue, on écoute et on va agir aussi, en conséquence.

C'est cela la différence avec nous : on sent, on comprend et on va agir», a-t-il déclaré. Le député de la circonscription n° 3 a toutefois estimé que les décisions aujourd'hui contestées découlent de la situation économique laissée par le précédent gouvernement. «Aujourd'hui, cela n'aurait pas dû être sur la table. Couper la pension, augmenter la taxe... malheureusement, c'est ce dont on a hérité», a-t-il soutenu.

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Invité sur une radio privée, le ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, Ashok Subron, est lui aussi revenu sur la manifestation. Il a salué le caractère pacifique de la mobilisation tout en rappelant l'attachement du gouvernement aux principes démocratiques. «Je pense qu'il est sain que les citoyens puissent s'exprimer pacifiquement. S'il y a une incompréhension, il est important qu'ils puissent faire entendre leur voix», a-t-il déclaré.

Le ministre a toutefois regretté la présence de responsables politiques au sein du cortège, estimant que cela pouvait influencer le message de la manifestation. Il a également reconnu les inquiétudes exprimées par les futurs retraités. «Je comprends que les personnes soient angoissées. Après avoir consacré toute une vie au travail et contribué au développement du pays, elles s'interrogent naturellement sur leur avenir lorsqu'elles ne pourront plus travailler. (...) Les gens attendent des explications et il faut les leur donner», a-t-il affirmé.

MLC : L'appel au dialogue

Ashok Subron a également rappelé qu'à l'époque du naufrage du MV Wakashio, les manifestants avaient été qualifiés de «frustrés» par le précédent gouvernement, soulignant que l'approche de l'actuel gouvernement se voulait fondée sur l'écoute et le respect de la liberté d'expression. Dans un communiqué publié après la manifestation, le Mauritius Labour Congress (MLC), présidé par Haniff Peerun, estime que la mobilisation de samedi constitue «un signal d'alarme» que le gouvernement ne peut se permettre d'ignorer.

Selon le MLC, «le gouvernement doit entendre la colère du peuple avant qu'il ne soit trop tard». L'organisation syndicale affirme que le mécontentement populaire exprimé dans les rues de Port-Louis traduit une inquiétude profonde face aux changements envisagés concernant les prestations universelles et les droits acquis des travailleurs.

Le MLC interpelle également les députés de la majorité, les invitant à faire entendre la voix de leurs électeurs au sein du gouvernement. Le syndicat s'interroge notamment sur leur capacité à défendre les intérêts de la population dans un contexte où, selon lui, les travailleurs se trouvent «à la croisée des chemins».

Ce débat est placé dans un contexte social plus large. Le MLC évoque la cherté de la vie, les problèmes de sécurité, le trafic de drogue ainsi que les difficultés économiques auxquelles font face de nombreuses familles, estimant que ces défis rendent indispensable un climat d'apaisement.

Tout en mettant en garde contre une montée des tensions sociales, le MLC affirme ne pas souhaiter une confrontation avec le gouvernement. L'organisation réitère son attachement au dialogue social, à la concertation et à la négociation, estimant toutefois que ces mécanismes produiront des résultats à condition que les préoccupations des travailleurs et des retraités soient réellement prises en considération.

Le syndicat lance ainsi un appel au gouvernement afin qu'il fasse preuve «d'écoute, de responsabilité et de sagesse», en réexaminant les décisions contestées et en privilégiant un dialogue avec les partenaires sociaux.

Alors que le débat autour de la réforme de la pension reste au coeur de l'actualité, les prises de position se multiplient. Si le gouvernement affirme avoir entendu le message de la rue, les syndicats, eux, attendent désormais des gestes concrets susceptibles d'apaiser les inquiétudes exprimées lors de la mobilisation de samedi.