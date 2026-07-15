Ile Maurice: Une jeune femme accouche d'un bébé mort-né

15 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Une profonde tristesse a frappé une famille de Rivière-des-Anguilles mardi matin après la naissance d'un bébé mort à l'hôpital de Souillac.

Selon les informations recueillies, une jeune femme de 26 ans et domiciliée à Rivière-des-Anguilles, a été admise au New Souillac Hospital alors qu'elle était enceinte de 36 semaines. Peu après, la jeune femme a donné naissance à une petite fille mort-née.

Le personnel médical a immédiatement constaté le décès du nourrisson et le corps a été officiellement remis à la police.

Secouée par cette épreuve, la jeune mère n'était pas en mesure de fournir une déclaration aux enquêteurs. L'autopsie a été réalisée par le Dr Ananda Sunnassee, Principal Medical Officer, qui a conclu à une mortinaissance (still born). Aucune autre cause particulière n'a été relevée lors de cet examen médical.

À l'issue des procédures médico-légales, le corps du nourrisson a été transféré à la morgue de l'hôpital Jawaharlal Nehru en attendant que la famille complète les démarches pour les funérailles.

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