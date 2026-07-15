Ile Maurice: Un homme recherché pour vol échappe à son arrestation après affrontement avec la police

Une opération policière menée mardi matin, le 14 juillet, à Cité CHA, Bel-Air-Rivière-Sèche, a tourné à l'affrontement lorsqu'un homme recherché dans le cadre d'une affaire de vol et faisant également l'objet d'un mandat d'arrêt, a violemment résisté à son interpellation. Un policier a été blessé au cours de l'intervention.

Selon les enquêteurs la Criminal Investigation Division de Bel-Air-Rivière-Sèche, une équipe de policiers s'est rendue sur place vers 7 h 45 afin d'appréhender un homme de 32 ans, habitant Olivia. L'homme était recherché dans le cadre d'une affaire de vol ainsi qu'en exécution d'un mandat d'arrêt.

Vers 8 h 05, les policiers ont localisé le suspect et l'ont informé des raisons de son arrestation. Celui-ci aurait immédiatement opposé une vive résistance. Malgré les tentatives des policiers pour le maîtriser, il aurait refusé d'être menotté et de monter à bord du véhicule policier, affichant un comportement particulièrement agressif.

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La situation s'est envenimée lorsqu'un groupe de personnes s'est rassemblé autour des policiers. Une bouteille en verre a été lancée en leur direction. Les policiers ont réussi à l'éviter, mais celle-ci s'est brisée sur la chaussée.

Le suspect aurait ensuite sorti un cutter de sa poche et menacé les policiers, tandis que plusieurs individus présents tentaient d'empêcher son arrestation. Au cours de l'altercation, il aurait violemment poussé un constable, qui a perdu l'équilibre et s'est blessé à la jambe droite.

Le suspect serait parvenu à se dégager avant de ramasser une pierre et de continuer à menacer les forces de l'ordre. Il a été informé qu'il ferait également l'objet d'une accusation de Rebellion whilst being armed mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre ses agissements.

Face à une foule de plus en plus hostile et afin d'éviter une escalade de violence, les policiers ont finalement quitté les lieux. Le constable blessé a reçu des soins à l'hôpital SAJ, Flacq. Au cours de l'intervention, un autre policier est parvenu à saisir le cutter utilisé par le suspect.

Une enquête a été ouverte afin d'identifier les personnes ayant entravé l'action de la police. Quant au suspect, il est toujours recherché.