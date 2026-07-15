Ile Maurice: Dhushan Ransoo, 24 ans, succombe à ses brûlures

À Bois-Chéri, les habitants de Seeruttun Road sont encore sous le choc après l'incendie qui a éclaté lundi matin dans une maison familiale. Derrière les traces laissées par les flammes, les proches de Dhushan Ransoo, qui est décédé, tentent de comprendre les circonstances du drame.

Il était peu après 10 h 30 lorsqu'une épaisse fumée a commencé à se dégager d'une chambre de la maison des Ransoo. Alertés par l'odeur de brûlé et le nuage de fumée, des voisins se sont précipités sur les lieux pour tenter de porter secours aux occupants.

«Mo panike mo ale. Ti ena enn gro lafime. Mo finn ouver lafenet», raconte un proche, encore marqué par la scène. Selon les témoignages recueillis, aucun cri n'aurait été entendu provenant de la pièce au moment où l'incendie s'est déclaré.

À l'intérieur se trouvait Dhushan Ransoo. Le jeune homme était sur un matelas lorsque le feu a pris. Des habitants du quartier ont tenté de maîtriser les flammes en attendant l'arrivée des secours, limitant ainsi la propagation de l'incendie. La chambre a toutefois été fortement endommagée.

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Les pompiers de Rose-Belle sont intervenus peu après et ont extrait la victime de la pièce enfumée. Les équipes du SAMU lui ont prodigué les premiers soins avant son transfert vers l'unité des grands brûlés de l'hôpital Victoria, à Candos.

Selon les informations disponibles, Dhushan Ransoo avait subi de graves brûlures sur une grande partie du corps. Son état était jugé critique. La police a sécurisé les lieux afin de permettre les constatations et l'enquête sur les circonstances de l'incendie.

Dans le voisinage, les habitants décrivent un jeune homme calme et apprécié de son entourage. «Li ti enn garson bien kalm. Li ti kontan riye ek koze», témoigne un voisin.

Ses proches indiquent qu'il avait plusieurs projets, notamment celui de se marier prochainement. Dhushan Ransoo est finalement décédé des suites d'un shock due to extensive burns, selon le rapport d'autopsie pratiqué par le médecin légiste Dr Sudesh Gungadin.