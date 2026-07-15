Ile Maurice: Gestion des déchets - Soulager Mare-Chicose

Le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, a fait l'historique de l'élaboration d'une nouvelle stratégie de gestion des déchets et d'un plan d'action en deux phases, avec l'appui de l'Agence française de développement. Processus entamé depuis mars 2017. Le 3 octobre 2024, le ministère a accordé une concession à Sotravic Ltée, pour la mise en place et l'exploitation de deux Integrated Waste Processing Facilities (IWPF) dans les régions Nord et Ouest.

Une fois ces deux installations opérationnelles, environ 208 000 tonnes de déchets ne seront pas dirigées chaque année vers le centre d'enfouissement de Mare-Chicose, augmentant le taux national de recyclage de 6 % à 45 %. Le projet des IWPF est en phase de préconstruction. Ils devraient entrer en service d'ici la fin de 2028.

En attendant, le ministère mène des consultations avec les grandes entreprises afin de renforcer le tri des déchets à la source et élabore des règlements fondés sur le principe de la responsabilité élargie des producteurs pour la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ainsi que des contenants de boissons en plastique. Avec l'appui de l'Union européenne, le ministère a lancé une étude de faisabilité sur la gestion des déchets de construction et de démolition, ainsi que des règlements visant à rendre obligatoire le tri et le recyclage de ces déchets.

Il finalise les règlements relatifs à la gestion des véhicules hors d'usage et collabore avec le ministère des Collectivités locales à la mise en oeuvre, à titre pilote, d'un programme de tri des déchets à la source dans le district de Rivière-Noire.

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