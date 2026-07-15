Ile Maurice: Tine Poppy - «Je pense que la créolité n'est pas considérée à sa juste valeur»

De passage à Maurice, Tine Poppy se confie dans l'émission Nou Lar Nou Lamizik à l'occasion de la sortie de son nouvel EP Pop Kabar. De son vrai nom Caroline Maillot, l'artiste réunionnaise propose un univers musical à son image, entre pop, séga, reggae, chanson française et sonorités créoles.

Ancienne journaliste sportive, elle raconte comment cette première carrière a nourri son regard d'artiste et sa manière de raconter des histoires à travers ses chansons. Après 15 années dans le journalisme, elle décide de tout quitter pour se consacrer pleinement à la musique, un choix qui l'a menée aujourd'hui sur les scènes de La Réunion et de l'océan Indien.

Ce soir, Tine Poppy revient également sur son attachement à la créolité, qu'elle considère comme une richesse culturelle encore trop peu valorisée. Pour elle, le mélange des influences qui caractérise les cultures créoles constitue une véritable modernité artistique.

Avec Pop Kabar, elle revisite l'esprit du kabar réunionnais en lui donnant une dimension contemporaine. L'artiste parle aussi de sa passion pour la création de costumes, de la place des femmes dans l'industrie événementielle et de son envie de défendre un art libre, authentique et métissé.

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Prochaine grande étape selon elle : les Francofolies de La Réunion, où elle sera la seule artiste réunionnaise programmée. Une nouvelle reconnaissance pour celle qui fait de son identité une force et de la culture créole un langage universel.