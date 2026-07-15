Ile Maurice: Dix mois après les révélations, les enquêtes toujours attendues

Les collectifs Progress Science Mauritius et Monkey Massacre In Mauritius intensifient leur mobilisation citoyenne après l'affaire que nous révélions il y a dix mois concernant des expérimentations présumées menées par une société privée sur des chiens et des chats qui lui auraient été remis par la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW). Où en sommesnous aujourd'hui ? Pour l'heure, aucune conclusion officielle des enquêtes annoncées n'a été rendue publique.

Pour rappel, le rapport à l'origine de cette affaire, rédigé en 2022 par un membre du conseil d'administration de la MSAW, décrit trois phases distinctes. Une centaine de chiens capturés par la fourrière auraient d'abord été euthanasiés dans le cadre des activités évoquées. Dans un deuxième temps, plusieurs chiens non réclamés pris en charge par la MSAW auraient été remis à la société à des fins expérimentales.

Une troisième phase prévoyait un traitement similaire pour des chats «adoptés» par ce même vétérinaire. Ces pratiques, si elles sont confirmées, constitueraient une violation de l'Animal Welfare Act 2013 et des Animal Welfare (Experiment on Animals) Regulations 2017, qui limitent l'expérimentation animale aux macaques, souris, rats et lapins ; les chiens et les chats étant explicitement exclus.

Depuis, une plainte a été déposée auprès du Central Criminal Investigation Department (CCID) par plusieurs parties. En février, la MSAW avait transmis des éléments complémentaires au CCID ainsi qu'à la Financial Crimes Commission. Mais dix mois plus tard, aucune conclusion n'a été rendue publique et aucune responsabilité n'a été établie.

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C'est dans ce contexte que les deux collectifs relancent leur campagne. Une pétition en ligne a recueilli plus de 2 000 signatures, tandis que trois événements de sensibilisation organisés à Tamarin, Tribeca et Beau-Vallon ont permis de récolter plus de 300 signatures supplémentaires sur papier. D'autres actions sont prévues, notamment le 18 juillet en Suisse auprès de la diaspora mauricienne, ainsi qu'en France et dans le nord et l'est de Maurice.

Les organisateurs demandent la suspension des licences d'exploitation de la société concernée jusqu'à la publication des résultats des enquêtes, un audit externe indépendant de la MSAW ainsi qu'une enquête élargie à l'ensemble des expérimentations animales menées depuis l'installation de la société à Maurice en 2016.

Pour Jacqueline Talbot, de Progress Science Mauritius, «les lois ne peuvent pas être appliquées à géométrie variable. Elles doivent être respectées par tous».