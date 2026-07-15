Congo-Kinshasa: Football - L'AS V.Club convoque son assemblée générale extraordinaire et élective le 31 juillet

15 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Conseil des sages de l'Association sportive Vita Club (AS V.Club) a décidé, mardi 14 juillet 2026 à Kinshasa, de convoquer une Assemblée générale extraordinaire et élective le 31 juillet 2026, en vue de mettre en place une nouvelle équipe dirigeante.

Cette décision a été prise au cours d'une réunion d'urgence consacrée à l'organisation du processus électoral du club, après la fin du mandat du comité de direction sortant.

La réunion s'est déroulée sous la présidence de Gabriel Nyombi, président du Conseil des sages.

Selon le compte rendu lu par le secrétaire du Conseil des sages, José Montingia, ce processus électoral se déroulera conformément aux nouvelles dispositions statutaires et réglementaires du club, adoptées le 30 avril dernier.

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Un chronogramme détaillé a été publié. Il prévoit l'installation de la commission électorale ce 15 juillet 2026. Le dépôt des candidatures est attendu du 17 au 24 juillet. Les dossiers seront examinés le 25 juillet, avec publication de la liste des candidats retenus le même jour.

La campagne électorale se déroulera du 26 au 30 juillet 2026, avant la tenue d'une mini-assemblée le 30 juillet. L'Assemblée générale extraordinaire et élective est prévue le 31 juillet, tandis que l'installation du nouveau comité de direction interviendra le 1er août 2026.

À travers cette démarche, les dirigeants de l'AS V.Club entendent garantir une transition institutionnelle harmonieuse et conforme aux textes régissant le club, l'un des plus populaires de la scène footballistique congolaise.

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