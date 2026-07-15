Angola: Handball/42e édition CACVC - Petro Athletic de Luanda et Etoile du Congo sacré champion

Petro Atlético de Luanda chez les dames et Étoile du Congo de Brazzaville chez les messieurs ont été champion d'Afrique de handball, mardi 14 juillet à Kinshasa (RDC). C'est à l'issu de la 42e édition du Championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe (CACVC) et de la Super coupe de handball, disputée au gymnase jumelé du Stade des Martyrs.

En version féminine, Petro Atlético de Luanda a une nouvelle fois confirmé sa suprématie sur le handball africain. Le club angolais s'est imposé en finale face à l'AS Otoho du Congo sur le score de 32-27, au terme d'un match intense et maîtrisé.

Solide dans tous les compartiments du jeu, Petro Atlético a su imposer son expérience et son efficacité pour décrocher un nouveau titre continental, ajoutant ainsi une ligne prestigieuse à son palmarès déjà impressionnant. Cette victoire consacre la régularité et le travail de fond d'un club devenu une véritable référence en Afrique.

Chez les hommes, la finale a tenu toutes ses promesses. Étoile du Congo de Brazzaville a été sacrée championne d'Afrique après une victoire serrée et méritée face aux Camerounais de FAP, sur le score de 19 à 16.

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Dans une rencontre très disputée, marquée par une grande intensité défensive, le club brazzavillois a fait preuve de discipline tactique et de solidarité pour faire la différence. Ce sacre vient couronner un parcours remarquable tout au long de la compétition.

Logée dans le groupe A, aux côtés notamment de Montada (Maroc) et de Police (RDC), Étoile du Congo a su afficher une belle régularité avant de confirmer sa montée en puissance lors des phases à élimination directe, jusqu'à soulever le prestigieux trophée continental.

Ce titre continental permet à Étoile du Congo d'inscrire une nouvelle page dorée de son histoire et d'offrir au Congo un nouveau sacre africain. Il récompense le sérieux, l'engagement collectif et l'efficacité d'un club qui a su répondre présent au rendez-vous continental.

Du côté des équipes de la RDC, JSK de Kinshasa a terminé cette compétition à la 3e place chez les hommes et Heritage chez les dames occupe également la 3e place.