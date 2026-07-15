Togo: Un nouvel évêque pour Kpalimé

Un peu plus de deux mois après sa nomination par le Vatican, Mgr Edmond Amekuse sera ordonné évêque du diocèse de Kpalimé le 29 août prochain. L'annonce a été faite mercredi par la Conférence des évêques du Togo (CET).

Un peu plus de deux mois après sa nomination par le Vatican, Mgr Edmond Amekuse sera ordonné évêque de Kpalimé le 29 août prochain. L'annonce a été faite mercredi par la Conférence des évêques du Togo (CET).

En attendant son installation, le président de la CET, Mgr Benoît Comlan Alowonou, évêque émérite, continuera d'assurer l'administration apostolique du diocèse.

Âgé de 59 ans, natif d'Agou-Akoumahou dans la préfecture d'Agou, Mgr Amekuse affiche un parcours ecclésiastique et académique riche. Formé au Petit Séminaire Saint-Pie X d'Agoè-Nyivé puis au Grand Séminaire Jean-Paul II de Lomé, il a été ordonné prêtre le 28 décembre 1996 à la cathédrale Saint-Esprit de Kpalimé, où il a exercé comme vicaire jusqu'en 1999.

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Polyglotte, il maîtrise le français, l'italien, l'allemand, l'anglais et l'éwé, avec des connaissances en grec, en arabe et en latin. Son parcours l'a mené à Rome, où il a obtenu, entre 2000 et 2001, un diplôme en dialogue interreligieux et un certificat d'études islamiques à l'Institut pontifical d'études arabes et islamiques (PISAI). Il a ensuite poursuivi à l'Institut pontifical Saint-Anselme, où il a décroché une licence en liturgie en 2004, puis un doctorat dans la même discipline en 2008.