Afrique: Bettel à Lomé - Trois nouveaux accords scellent l'axe Togo-Luxembourg

Le Togo et le Luxembourg ont resserré mercredi leur coopération bilatérale. À Lomé, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, et la ministre de l'Efficacité du service public et de la Transformation numérique, Cina Lawson, ont signé un accord composé de trois instruments, en présence du vice-Premier ministre luxembourgeois et chef de la diplomatie, Xavier Bettel.

Premier volet : un protocole d'accord de financement pour le programme INCLURE (Initiative pour la croissance locale, l'utilisation des ressources et l'équilibre des écosystèmes protégés), consacré au développement local et à la préservation des ressources naturelles.

Deuxième volet : un programme indicatif de coopération (PIC Togo-Luxembourg), qui fixe le cadre et les priorités de la coopération bilatérale pour les prochaines années.

Troisième volet : Togocyber+, un programme de coopération dédié au renforcement de la cybersécurité au Togo.

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Cette signature n'est pas un coup d'essai. Le partenariat entre les deux pays remonte à mars 2024, quand une lettre d'entente avait été signée à Lomé lors d'une précédente visite de Xavier Bettel, portant sur l'éducation technique, la formation professionnelle, l'environnement et la bonne gouvernance. Elle avait ensuite débouché, en septembre 2024, sur un Accord général de coopération signé en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

Avec ces trois nouveaux instruments, Lomé et Luxembourg précisent leur feuille de route commune, sur des dossiers aussi variés que la gestion des ressources naturelles, la planification du développement et la sécurité numérique.