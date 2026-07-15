Kenya: La justice refuse une exemption religieuse pour l'usage du cannabis par les rastafaris

La Haute Cour du Kenya a rejeté, ce mercredi, la demande de la Société rastafari du Kenya (RSK) visant à autoriser ses membres à consommer du cannabis dans le cadre de leur pratique religieuse.

Le juge Bahati Mwamuye a reconnu que le rastafarisme est une religion protégée par la Constitution. Il a toutefois estimé que les requérants n'avaient pas démontré que la consommation de cannabis constituait une pratique essentielle et indispensable à l'exercice de leur culte.

Selon lui, le fait que certains fidèles n'en consomment pas affaiblit cet argument. Il a également rappelé que la législation sur le cannabis répond à des objectifs de santé et de sécurité publiques.

Déçue par cette décision, la RSK a annoncé son intention de faire appel, estimant que le jugement porte atteinte à la liberté de religion de ses membres.

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La requête avait été déposée en 2021. L'organisation demandait une exemption à la loi kényane, qui punit la possession de cannabis pour usage personnel d'une peine pouvant aller jusqu'à dix ans de prison, afin de pouvoir utiliser cette substance comme sacrement lors de pratiques religieuses.

Cette affaire intervient plusieurs années après une décision de justice rendue en 2019, qui avait reconnu de facto le rastafarisme comme une religion protégée en jugeant illégale l'exclusion d'une élève en raison de ses dreadlocks. Malgré cette reconnaissance, la communauté affirme continuer à faire face à des discriminations liées à ses pratiques et à son apparence.

Un débat relancé sur la politique en matière de cannabis

Sans remettre en cause la législation actuelle, le juge Bahati Mwamuye a toutefois évoqué la nécessité d'un débat national sur la dépénalisation du cannabis, estimant que la question mérite d'être discutée au regard de son usage répandu dans le pays.

Cette réflexion demeure distincte du litige examiné par la Haute Cour, qui portait exclusivement sur la possibilité d'accorder une dérogation religieuse aux membres de la Société rastafari du Kenya.

Le recours annoncé par la RSK pourrait conduire les juridictions supérieures à se prononcer sur l'équilibre entre la protection de la liberté religieuse et les impératifs de santé publique inscrits dans la législation kényane.