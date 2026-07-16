Afrique: 15e édition des Universités africaines de la Communication - Le comité scientifique installé

15 Juillet 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme , Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a officiellement installé le comité scientifique de la 15e édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO), le mardi 14 juillet 2026. Au nombre de dix, le comité scientifique installé est composé d'hommes de lettres et de culture, d'enseignants-chercheurs et des professionnels dans le domaine de l'information et de la communication. Il aura pour mission de définir les orientations scientifiques de cette 15e édition à travers la formulation du thème général et des axes de réflexion.

Dans son discours, le MCCAT a rappelé les fonde-ments de cet évènement majeur du secteur de la communication et de l'information en Afrique : « les UACO, depuis leurs institutions en 2004, constituent un espace majeur de réflexions, d'échanges et de production d'idées sur les enjeux et les défis de la communication en Afrique. Elles réunissent des experts, des chercheurs, des journalistes et communicants autour des grandes pro-blématiques liées à l'évolution des médias, des technologies de l'information et des pratiques communica-tionelles ».

Pour la 15e édition des UACO, prévue du 7 au 9 octobre 2026, à Ouagadougou, le chef du département de la Com-munication a annoncé deux grandes innovations : le forum des acteurs des médias de l'AES et la « Nuit du Communicateur » qui est l'apothéose du concours « Zama d'or ». Il a donc invité les membres du comité à inscrire les travaux dans une dynamique de réflexion exigeante, capable d'éclairer les choix futurs et de nourrir une pensée africaine sur les questions d'information et de communication. Organisées tous les deux ans, les UACO se tiendront désormais chaque année sur une période de cinq ans.

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