Afrique de l'Est: Le dialogue national ouvre un nouveau chapitre pour l'Éthiopie, selon le secrétaire exécutif de l'IGAD

Addis Ababa — Le règlement des différends par le biais d'un dialogue national ouvrira un nouveau chapitre pour l'Éthiopie, a déclaré Workneh Gebeyehu, secrétaire exécutif de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD).

S'exprimant aujourd'hui lors de la Conférence sur le dialogue national éthiopien, le secrétaire exécutif a déclaré que ce dialogue historique ouvrirait un nouveau chapitre dans la longue et prestigieuse histoire de l'Éthiopie.

Il a souligné qu'aucun pays ne s'était construit ni n'avait tiré profit d'un conflit au cours de l'histoire mondiale.

Les pays qui ont aujourd'hui réussi ont su donner la priorité à leurs intérêts nationaux en s'écoutant mutuellement et en discutant, a déclaré Workneh, ajoutant que les différends ne peuvent être résolus que par des moyens pacifiques et par le dialogue.

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Affirmant que l'Éthiopie n'est pas une nation nouvelle en quête d'identité, le secrétaire exécutif a déclaré que l'Éthiopie est le berceau de l'une des civilisations les plus anciennes et les plus puissantes de la planète. Le pays dispose de mécanismes de réconciliation profonds et remarquables.

Selon M. Workneh, les mécanismes traditionnels de résolution des problèmes constituent des instruments essentiels pour aider à panser les blessures de l'Éthiopie.

Il a en outre souligné qu'il n'était pas nécessaire de chercher des solutions à l'extérieur pour résoudre les problèmes internes, insistant sur la nécessité de se concentrer sur les nombreux mécanismes positifs et exemplaires existant au niveau national.

Le dialogue national est une occasion pour les Éthiopiens de démontrer concrètement qu'ils sont capables de résoudre leurs différends par le dialogue et le respect mutuel.

Le secrétaire exécutif a enfin souligné que l'histoire de l'Éthiopie se forgera à travers le dialogue, exhortant chacun à résoudre les problèmes par le dialogue tout en réaffirmant l'engagement de l'IGAD à se tenir fermement aux côtés de l'Éthiopie dans ce parcours historique.