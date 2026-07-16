Ethiopie: L'Union européenne s'engage à renforcer sa coopération avec le pays dans divers domaines

Addis Ababa — L'Union européenne s'engage à renforcer son partenariat avec l'Éthiopie grâce à une coopération élargie dans les domaines de l'investissement, de la gouvernance numérique, des énergies renouvelables et des matières premières critiques, a déclaré Kaja Kallas, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne.

Elle a fait ces déclarations après avoir tenu des entretiens séparés avec le Premier ministre Abiy Ahmed et le ministre des Affaires étrangères Gedion Timothewos lors de sa visite à Addis-Abeba.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, Mme Kallas a indiqué que les discussions avaient porté sur le renforcement des relations entre l'Éthiopie et l'UE, l'intensification de la coopération entre l'UE et l'Afrique, la réponse aux défis de sécurité régionaux et l'identification de nouveaux domaines de collaboration économique.

« Nos deux réunions ont porté sur les relations entre l'UE et l'Éthiopie : comment les renforcer et ce que nous pouvons faire de plus ensemble », a déclaré la haute représentante, soulignant que les questions de sécurité régionale figuraient également en bonne place à l'ordre du jour.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Soulignant l'intérêt croissant des entreprises européennes pour l'Éthiopie, Mme Kallas a indiqué que celles-ci étaient désireuses d'investir et de développer leurs activités dans le pays.

« Elles (les entreprises) sont très intéressées par une collaboration et par des investissements ici, en Éthiopie. Mais elles ont également besoin de constater qu'il existe un environnement commercial réellement accueillant », a-t-elle déclaré, ajoutant que des préoccupations liées aux lois rétroactives et à la fiscalité avaient été soulevées lors de ses discussions avec les responsables éthiopiens.

La haute représentante a identifié la gouvernance numérique comme l'un des domaines clés dans lesquels l'Éthiopie et l'Union européenne peuvent renforcer leur coopération, affirmant que les technologies numériques peuvent améliorer la prestation des services publics et créer de nouvelles opportunités économiques.

Elle a également souligné l'importance de la coopération énergétique, notant que les abondantes ressources en énergies renouvelables de l'Éthiopie, combinées à l'expertise technologique de l'Europe, offrent des opportunités significatives pour des partenariats mutuellement bénéfiques.

« Vous (les Éthiopiens) disposez d'abondantes ressources en énergies renouvelables. Nous avons le savoir-faire. Nous pouvons donc les associer non seulement au profit de votre population, mais aussi au profit de la nôtre. »

Mme Kallas a en outre désigné les matières premières essentielles de l'Éthiopie comme un autre secteur stratégique de coopération, soulignant que l'Union européenne soutient l'exploitation de ces minerais.

« Vous disposez des matières premières. (Et) notre proposition est la suivante : nous voulons que les emplois et la croissance restent en Afrique, car ce sont des emplois pour votre population », a-t-elle souligné.

La haute représentante a déclaré que la création d'emplois, la promotion de la stabilité et le renforcement de la sécurité en Afrique relevaient de l'intérêt commun des deux partenaires, soulignant que le développement durable contribuait également à s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière.

« Il est tout à fait dans notre intérêt à tous les deux de travailler ensemble sur ces questions », a-t-elle déclaré.

Cette visite intervient alors que l'Éthiopie et l'Union européenne cherchent à renforcer encore leur partenariat de longue date. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré avoir eu une réunion productive avec Mme Kallas, au cours de laquelle ils ont échangé leurs points de vue sur le renforcement du partenariat stratégique entre l'Afrique et l'Union européenne, la réponse aux défis régionaux et l'élargissement de la coopération économique.

Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a également réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à approfondir son partenariat de longue date avec l'UE. Lors de sa rencontre avec Mme Kallas, il l'a informée de la Conférence de dialogue national, la décrivant comme un processus inclusif, transparent et piloté au niveau national, visant à forger un consensus, à renforcer l'unité nationale et à promouvoir une paix durable.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer encore la coopération entre l'Éthiopie et l'UE dans tous les domaines d'intérêt mutuel et ont souligné l'importance du troisième dialogue structuré entre l'Éthiopie et l'Union européenne, qui se tiendra prochainement, en tant que plateforme clé pour faire progresser leur engagement stratégique.