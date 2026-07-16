Ethiopie: Dialogue National - Une étape décisive vers un avenir fondé sur le consensus

L'Éthiopie a franchi ce mercredi une étape majeure de son histoire politique avec l'ouverture officielle de la Conférence nationale du Dialogue, inaugurée par le Premier ministre Abiy Ahmed.

Cet événement historique marque l'aboutissement de plusieurs années d'un processus visant à promouvoir la réconciliation, renforcer l'unité nationale et bâtir un consensus durable autour des grandes questions d'intérêt commun.

Un processus national au service de l'unité

Créée en 2021 par la Proclamation 1265/2021 adoptée par la Chambre des représentants du peuple, la Commission Éthiopienne du Dialogue National a reçu pour mandat de conduire un processus indépendant, inclusif et piloté par les Éthiopiens eux-mêmes afin de permettre aux citoyens de débattre pacifiquement des défis historiques, politiques, sociaux et institutionnels du pays.

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Un dialogue pour construire un consensus durable

L'objet du Dialogue National va bien au-delà de la simple recherche d'un compromis politique. Il s'agit de créer un espace national où les Éthiopiens, quelles que soient leurs origines, leurs opinions ou leurs appartenances, peuvent débattre librement, dans un esprit de respect mutuel, des questions essentielles qui façonnent l'avenir du pays.

Le processus vise à identifier les préoccupations communes, à favoriser une meilleure compréhension entre les différentes composantes de la société et à construire des solutions reposant sur le consensus plutôt que sur la confrontation.

Le Dialogue National ambitionne également d'instaurer une culture durable du dialogue et de la concertation. En donnant la parole aux citoyens, aux chefs religieux, aux anciens, aux femmes, aux jeunes, aux représentants des partis politiques, aux universitaires, aux organisations de la société civile ainsi qu'à d'autres acteurs de la vie nationale, il favorise une participation inclusive aux réflexions sur les grandes orientations du pays. Cette approche témoigne de la conviction que les défis les plus complexes peuvent être relevés lorsque toutes les voix sont entendues et que les solutions sont élaborées collectivement.

Une préparation progressive et inclusive

Au cours des derniers mois, le processus est entré dans sa phase finale avec la validation des agendas nationaux, la formation des facilitateurs, la mobilisation des médias et la préparation logistique de la Conférence. Ces différentes étapes illustrent la volonté de garantir un dialogue organisé, transparent et représentatif des diverses composantes de la société éthiopienne.

Le début des travaux de la Conférence nationale

Ouverte officiellement ce 15 juillet 2026 à Addis Abeba par le Premier ministre Abiy Ahmed, la Conférence nationale réunit des délégués venus de toutes les régions du pays ainsi que des représentants de la diaspora.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de nombreuses hautes personnalités nationales et africaines, notamment l'ancien Président de la République fédérale du Nigeria, Olusegun Obasanjo ainsi que le Professeur Bankole Adeoye, Commissaire de l'Union africaine aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité, dont la participation témoigne de l'intérêt porté par le continent à cette initiative.

Pendant plusieurs semaines, les participants examineront les thèmes identifiés au cours des consultations populaires afin de dégager des points de convergence et de formuler des recommandations sur les questions d'intérêt national. Les travaux visent à renforcer la cohésion sociale, à consolider l'unité nationale et à favoriser l'émergence de solutions durables répondant aux aspirations exprimées par les citoyens.

Un engagement en faveur d'un avenir commun

Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que cette initiative constitue une occasion historique d'aborder les divergences héritées du passé par des moyens pacifiques et démocratiques. Il a rappelé que le Dialogue National repose sur les priorités exprimées directement par les citoyens, faisant de ce processus un exercice démocratique inédit en Éthiopie et une expérience susceptible d'inspirer d'autres pays africains.

Le processus illustre également la conviction que les défis les plus complexes peuvent être résolus par la concertation plutôt que par la confrontation. En privilégiant l'écoute mutuelle, le respect des différences et la recherche de compromis, l'Éthiopie entend consolider les bases d'une paix durable, d'une gouvernance plus inclusive et d'un développement partagé.

Une portée nationale et continentale

Au-delà de son importance nationale, cette conférence intervient à un moment où l'Afrique accorde une attention croissante aux mécanismes de prévention des conflits, de consolidation de la paix et de gouvernance participative.

L'expérience éthiopienne illustre la volonté de privilégier des solutions nationales aux défis nationaux, conformément au principe des « solutions africaines aux problèmes africains ». Cette démarche renforce le rôle de l'Éthiopie comme acteur engagé en faveur de la stabilité régionale, du dialogue et de la coopération sur le continent.

Vers une nouvelle étape de la construction nationale

L'ouverture officielle de la Conférence nationale marque le début d'une nouvelle phase dans la construction d'un avenir fondé sur le consensus. Les recommandations qui émergeront des échanges seront transmises aux institutions compétentes afin de contribuer aux réformes futures et de renforcer le contrat social entre les citoyens et l'État.

À travers cette initiative historique, l'Éthiopie réaffirme son engagement en faveur d'un avenir où les différences s'expriment dans le dialogue, où les défis sont abordés collectivement et où le consensus devient un moteur de paix, de stabilité et de prospérité pour les générations présentes et futures.