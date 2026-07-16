Congo-Kinshasa: L'Hôpital général militaire de Kikwit réceptionne trois conteneurs d'équipements médicaux

Une nouvelle étape vient d'être franchie à l'Hôpital général régional militaire de Kikwit (Kwilu), quelques jours après l'ouverture effective de ses services. L'établissement a réceptionné, mercredi 15 juillet 2026, des équipements médicaux de dernière génération. Cette dotation gouvernementale vise à renforcer le plateau technique de l'établissement.

Selon Monsieur Manix Manda, chef de la délégation de té BADR Construct, société exécutante, les trois conteneurs réceptionnés représentent plus de 85 % des équipements médicaux commandés par le ministère de la Défense. Les 15 % restants devraient être livrés dans les prochains jours afin de compléter l'installation des différents services de l'hôpital.

Cette acquisition constitue une avancée majeure pour le système de santé militaire dans l'espace Grand Bandundu, d'après le lieutenant-colonel Alexis Mpwati Pambu, médecin-directeur de cet hôpital.

Elle permettra non seulement d'améliorer la prise en charge des militaires et de leurs dépendants, a-t-il estimé, mais également d'offrir à l'ensemble de la population de Kikwit et de ses environs un accès à des soins spécialisés de qualité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Grâce à ces équipements médicaux modernes et entièrement neufs, l'établissement dispose désormais d'un plateau technique répondant aux standards des structures hospitalières de référence.

« Cette modernisation renforcera considérablement les capacités de diagnostic, de traitement et de prise en charge des cas complexes, réduisant ainsi le recours aux évacuations sanitaires vers Kinshasa, longtemps considérées comme une nécessité pour certaines pathologies », commente le capitaine Antony Mualushayi, directeur de communication de la 11e Région militaire.