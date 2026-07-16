Tunisie: Le pays présente ses condoléances au Qatar après le décès de l'ancien émir Cheikh Hamad ben Khalifa Al-Thani

Tunis — Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a présenté mercredi, au nom du président Kaïs Saïed, les condoléances de la Tunisie à l'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, à la suite du décès de l'ancien émir, Cheikh Hamad ben Khalifa Al-Thani.

Lors d'une cérémonie organisée au palais de Lusail, à Doha, le chef de la diplomatie tunisienne a transmis à l'émir du Qatar les condoléances du président tunisien ainsi que sa compassion à la famille du défunt et au peuple qatari, saluant le rôle historique de Cheikh Hamad ben Khalifa Al-Thani dans l'édification et le développement du Qatar moderne, selon un communiqué.

Mohamed Ali Nafti a également rappelé la contribution du défunt au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Tunisie et le Qatar dans divers domaines, soulignant l'estime qu'il portait à la Tunisie, à ses dirigeants et à son peuple.

De son côté, l'émir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani a chargé le ministre tunisien de transmettre au président Kaïs Saïed les remerciements de la famille régnante pour ce témoignage de solidarité, tout en réaffirmant sa volonté de poursuivre le développement des relations fraternelles entre les deux pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le décès de l'ancien émir du Qatar, Cheikh Hamad ben Khalifa Al-Thani, à l'âge de 74 ans, a été annoncé dimanche par le Diwan de l'émir.