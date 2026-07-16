Tunisie: Festival international de Carthage - Coup d'envoi jeudi soir d'une 60e édition placée sous le signe de l'ouverture

Tunis — La 60e édition du Festival international de Carthage (FIC) se déroulera du 16 juillet au 19 août 2026 au Théâtre romain de Carthage, avec une programmation musicale quasi exclusive.

Dotée d'un budget de 3,5 millions de dinars, cette édition anniversaire propose 20 soirées. Le festival, géré par l'Établissement national de promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA), se tient pour la deuxième année consécutive sans directeur nommé.

La programmation consacre 95 % des spectacles à la musique avec 19 concerts et une seule production théâtrale. Le répertoire arabo-tunisien représente 65 % de l'ensemble (13 spectacles), réparti entre la Tunisie (7 soirées), le Liban (3), l'Algérie, la Syrie et l'Égypte (1 soirée chacune). Les 7 soirées restantes (35 %) s'ouvrent à des productions internationales venues du Royaume-Uni, du Bénin, d'Espagne, d'Italie et des États-Unis.

Têtes d'affiche internationales et arabes

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Le groupe américain The Jacksons est attendu le 20 juillet, date coïncidant avec le 31e anniversaire de la venue de Michael Jackson en Tunisie. La chanteuse béninoise Angélique Kidjo s'y produira le 23 juillet pour ses 40 ans de carrière, suivie le 1er août par le compositeur britannique Sami Yusuf.

Le Ballet Flamenco de Andalucía (30 juillet), l'ensemble pop-rock baroque italien Rondò Veneziano (4 août) et la soirée multiculturelle « Folklores du Monde » (11 août) sont également au menu de ce volet international.

Du côté des artistes arabes, le festival enregistre le retour de la chanteuse syrienne Mayada El Hennawy le 6 août, après 21 ans d'absence. L'icône libanaise Majda El Roumi assurera la clôture le 19 août. La Libanaise Elissa (15 août), l'Égyptien Tamer Ashour (8 août) et le Libanais Rayan (2 août, concert caritatif) sont également à l'affiche.

La scène tunisienne sera portée par Saber Rebaï en ouverture le 16 juillet, Cheb Khaled (18 juillet), Nordo (21 juillet), Yosra Mahnouch (28 juillet) et Amina Fakhet (17 août). L'Orchestre Symphonique Tunisien présentera « Symphonies 60 » le 22 juillet.

Deux soirées thématiques célébreront la Fête de la République le 25 juillet (« Watanon bihob el achikine ») et la Fête nationale de la femme le 13 août avec Nabiha Karaouli.

L'unique pièce de théâtre, la comédie « Al Kahramana, El Mkhabbel fi Kobba » de Moez Toumi (26 juillet), marquera les adieux du spectacle en raison de l'état de santé de son auteur.

Billetterie et tarifs

Les tarifs officiels varient de 30 à 100 dinars tunisiens (DT) pour les places en gradins, et de 80 à 150 DT pour les chaises. Les prix plafonds s'appliquent aux principales têtes d'affiche arabes et internationales (Saber Rebaï, Cheb Khaled, Sami Yusuf, Mayada El Hennawy, Tamer Ashour, Elissa et Majda El Roumi), tandis que les projets collectifs et instrumentaux bénéficient d'un tarif unique de 30 DT en gradins.

La billetterie physique est ouverte au Théâtre romain de Carthage et à la Cité de la Culture à Tunis, parallèlement à la vente en ligne sur les plateformes teskerti.tn et festivaldecarthage.tn. Le début de l'ensemble des représentations est programmé à 22h00.

L'identité visuelle de cette 60e édition est signée par l'artiste plasticien tunisien Walid Zouari, qui met à l'honneur la médaille d'or symbolique du cheval carthaginois.

Créé en 1964, le Festival international de Carthage s'est imposé comme l'un des rendez-vous culturels majeurs du continent africain et du monde arabe. À ses débuts, de 1964 à 1967, l'événement a fait ses premiers pas sur le site des Thermes d'Antonin, avant de se délocaliser définitivement au coeur du Théâtre romain de Carthage, un monument antique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979.

D'une capacité d'accueil actuelle d'environ 7 500 places, cette scène a accueilli par le passé de nombreuses figures de la scène musicale et artistique internationale. Depuis sa fondation, le festival constitue une plateforme pluridisciplinaire dédiée à la promotion de la culture ainsi qu'aux créations d'artistes confirmés et émergents issus des quatre coins du monde.