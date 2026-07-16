Sénégal: Drame à Soumbédioune - Le corps d'un agent de la SONAGED découvert dans un bassin de l'ONAS

Ce mercredi 15 juillet 2026, vers 11 h, le commissariat de la Médina a été alerté d'une noyade survenue à la station de pompage de l'ONAS à Soumbédioune, rapporte Seneweb.

Sur les lieux, les enquêteurs ont identifié la victime : B. Ndiaye, âgé de 26 ans, agent de la SONAGED et résidant à la rue 19x24 de la Médina.

Selon les déclarations recueillies auprès de ses collègues, B. Ndiaye, qui souffrait de troubles psychiques était introuvable depuis la veille, le 14 juillet 2026 à 13 h 30. C'est le lendemain que son corps a été découvert flottant à la surface de l'eau, dans un bassin de 5 m de profondeur.

Les limiers ont constaté qu'une partie de la tôle censée protéger l'ouvrage était endommagée, ce qui laisse penser que la victime aurait tenté de passer par-dessus avant de chuter à l'intérieur du bassin.

Le corps a été extrait par les sapeurs-pompiers, avec l'appui des services techniques de la SONAGED et de l'ONAS, avant d'être déposé à la morgue de l'hôpital Général Idrissa Pouye de Grand Yoff pour autopsie. Le procureur de la République a été avisé et une enquête a été ouverte.