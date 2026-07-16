Sénégal: Drame à Soumbédioune - Le corps d'un agent de la SONAGED découvert dans un bassin de l'ONAS

15 Juillet 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Avec Seneweb

Ce mercredi 15 juillet 2026, vers 11 h, le commissariat de la Médina a été alerté d'une noyade survenue à la station de pompage de l'ONAS à Soumbédioune, rapporte Seneweb.

Sur les lieux, les enquêteurs ont identifié la victime : B. Ndiaye, âgé de 26 ans, agent de la SONAGED et résidant à la rue 19x24 de la Médina.

Selon les déclarations recueillies auprès de ses collègues, B. Ndiaye, qui souffrait de troubles psychiques était introuvable depuis la veille, le 14 juillet 2026 à 13 h 30. C'est le lendemain que son corps a été découvert flottant à la surface de l'eau, dans un bassin de 5 m de profondeur.

Les limiers ont constaté qu'une partie de la tôle censée protéger l'ouvrage était endommagée, ce qui laisse penser que la victime aurait tenté de passer par-dessus avant de chuter à l'intérieur du bassin.

Le corps a été extrait par les sapeurs-pompiers, avec l'appui des services techniques de la SONAGED et de l'ONAS, avant d'être déposé à la morgue de l'hôpital Général Idrissa Pouye de Grand Yoff pour autopsie. Le procureur de la République a été avisé et une enquête a été ouverte.

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