Algérie: Le président de la République rencontre des membres de la communauté algérienne établie en Allemagne

Berlin — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a rencontré, mercredi soir à Berlin, des membres de la communauté nationale établie en République fédérale d'Allemagne, dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue dans ce pays, à l'invitation de son ami, son excellence le président allemand, M. Frank-Walter Steinmeier.

Lors de cette rencontre, le président de la République a écouté les différentes préoccupations et aspirations des membres de la communauté nationale résidant dans ce pays ami, avant d'apporter des réponses à leurs interrogations.

Le président de la République a instruit le Gouvernement de prendre en charge les préoccupations de la communauté nationale et d'accompagner leurs projets.

Le président de la République était arrivé plus tôt dans la journée à Berlin, pour une visite officielle de deux jours en Allemagne.

Cette visite vient renforcer les liens d'amitié historiques et de partenariat entre les deux pays, et consacrer la volonté commune des deux dirigeants d'insuffler un nouvel élan aux relations de coopération bilatérale et de les élargir à des horizons plus vastes.