Algérie: Le président de la République rencontre des membres de la communauté algérienne établie en Allemagne

15 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Berlin — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a rencontré, mercredi soir à Berlin, des membres de la communauté nationale établie en République fédérale d'Allemagne, dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue dans ce pays, à l'invitation de son ami, son excellence le président allemand, M. Frank-Walter Steinmeier.

Lors de cette rencontre, le président de la République a écouté les différentes préoccupations et aspirations des membres de la communauté nationale résidant dans ce pays ami, avant d'apporter des réponses à leurs interrogations.

Le président de la République a instruit le Gouvernement de prendre en charge les préoccupations de la communauté nationale et d'accompagner leurs projets.

Le président de la République était arrivé plus tôt dans la journée à Berlin, pour une visite officielle de deux jours en Allemagne.

Cette visite vient renforcer les liens d'amitié historiques et de partenariat entre les deux pays, et consacrer la volonté commune des deux dirigeants d'insuffler un nouvel élan aux relations de coopération bilatérale et de les élargir à des horizons plus vastes.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.