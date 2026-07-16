Cote d'Ivoire: L'Ivoirien Kayod, le premier robot hybride qui combine livraison et affichage

Le jeune entrepreneur ivoirien installé aux États-Unis, Karim Fagbohim, Ceo de Kayod Technologies, a présenté, le mardi 14 juillet 2026 à l'immeuble Postel 2000 d'Abidjan-Plateau, un robot autonome de livraison et d'affichage digital au ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara.

Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de promotion de l'innovation technologique et de la transformation numérique en Côte d'Ivoire. Accompagné du consul général de Côte d'Ivoire à New York, Inza Camara, le promoteur a expliqué que cette technologie, développée aux États-Unis depuis plus de quatre ans, associe livraison autonome, affichage numérique et alimentation par énergie solaire.

« C'est le premier robot au monde qui combine la livraison, l'affichage digital et alimenté par l'énergie solaire dans une même solution. On a déjà une centaine de robots aux États-Unis, on a envoyé un robot pour offrir symboliquement au gouvernement ivoirien », a affirmé Karim Fagbohim. Capable d'évoluer de manière autonome et semi-autonome, ce robot de 65 kg qui a une autonomie de 8 heures, peut également être téléopéré grâce à un système de caméras offrant une vision à 360 degrés, permettant à un opérateur de reprendre le contrôle à distance si nécessaire.

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L'entrepreneur souhaite expérimenter cette innovation à travers des projets pilotes en Côte d'Ivoire. Les robots pourraient notamment assurer la distribution de courriers dans les administrations, l'affichage numérique dans les centres commerciaux ou encore des services de proximité dans des zones comme le Plateau, la Zone 4 et l'aéroport international Félix-Houphouët-Boigny.

Pour Karim Fagbohim, ce projet constitue également un levier de création d'emplois. « Nous voulons former des jeunes Ivoiriens à nos logiciels et à nos procédés afin qu'ils puissent téléopérer nos robots depuis la Côte d'Ivoire, acquérir de nouvelles compétences numériques et accéder à des emplois qualifiés », a-t-il expliqué.

Un exemple à suivre...

Le ministre Djibril Ouattara a salué une initiative qui témoigne du dynamisme de la diaspora ivoirienne. « Ce don traduit l'attachement de nos compatriotes établis à l'étranger au développement de leur pays. Ils reviennent avec leur expertise et leur volonté de contribuer à l'essor de la Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré.

Le ministre a également annoncé sa volonté d'accompagner l'installation de "Kayod Technologies" au Vitib (Village des technologies de l'information et de la biotechnologie) de Grand-Bassam, afin d'y créer un centre d'opérations. Cette structure permettra à des étudiants et jeunes diplômés en mécanique, automatisme et robotique de se former, de collaborer avec l'entreprise et de participer au pilotage à distance de ces robots.

« Notre ambition est que cette expertise profite à la jeunesse ivoirienne, crée des emplois compétitifs et fasse de la Côte d'Ivoire un hub capable, demain, d'accompagner le déploiement de cette technologie en Afrique », a conclu Djibril Ouattara.