Tunisie: Hand - Interdiction de recruter deux internationaux au même poste - Une polémique inutile

Entre l'intérêt des clubs et ceux de la sélection, le choix est clair, bien sûr.

La polémique enfle et la Fthb semble décidée à tenir la route en ce qui concerne l'interdiction à une équipe de recruter deux joueurs de même poste au sein de son effectif.

Ceux qui sont contre sont bien sûr les clubs qui ont fait leurs emplettes ou sont sur le point de le faire. Tout aussi bien que leurs fans, ils pensent aux intérêts de leurs clubs. Et c'est légitime. En effet, un club pense à enrichir son effectif, c'est dans l'ordre normal des choses. La Fthb ne peut penser qu'à l'intérêt du handball national (qui associe les clubs), mais à la préservation de tout ce qui pourrait servir l'intérêt du sept national et de ses joueurs.

Un double recruté c'est un des deux sur le banc. Cela diminue le temps de jeu et réduit toute progression d'un joueur.

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Le handball tunisien bénéficie de l'apport d'un sélectionneur qui figure parmi les meilleurs techniciens français. Il vient de se voir désigner un directeur technique chevronné.

Il se prépare à un championnat d'Afrique et un Mondial à l'issue duquel il essaiera de reconquérir un prestige mis à mal par maintes contreperformances.

Pas facile

Prendre une décision pareille n'est pas facile. Tout le monde sait qu'une équipe qui joue les premiers rôles a besoin de remplaçants de valeur. Un joueur est exposé à des blessures et se retrouver handicapé par l'absence d'un élément de valeur, capable de faire le travail, est un problème. Mais il y a aussi le risque de voir des équipes nanties en moyens financiers, qui optent pour la désertification de la place, pour priver l'adversaire de renforts.

Cette option ne fait pas l'affaire de l'équipe de Tunisie qui se doit de favoriser ses joueurs en leur offrant le maximum de temps de jeu pour soigner leur condition et acquérir plus de maestria sur le terrain.

C'est la raison pour laquelle les intérêts des deux parties ne pourront jamais se concilier. Mais l'intérêt national prévaut et les clubs devraient le comprendre pour mettre un terme à une polémique inutile.