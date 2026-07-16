Tunisie: Ghar El Melh - Coup de balai sur la plage et des dizaines d'installations retirées

Une vaste campagne de contrôle a été menée sur la plage du port de Ghar El Melh afin de lutter contre les occupations illégales du domaine public maritime et de rétablir l'accès libre à la bande sableuse, à l'approche de la période de forte affluence estivale.

L'opération, conduite par les services régionaux de Bizerte en coordination avec plusieurs intervenants, a permis le retrait de nombreux équipements installés sans autorisation et la saisie de matériels utilisés dans le cadre d'activités non conformes à la réglementation.

Les équipes d'intervention ont notamment procédé à l'enlèvement de plusieurs parasols, abris, cabanes estivales en bois et en métal, ainsi qu'au retrait de tables et de chaises installées en dehors du cadre légal.

Des accès libérés, dont un passage pour la Protection civile

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Au-delà du retrait des installations, l'intervention a également permis de rouvrir plusieurs passages afin de faciliter la circulation des usagers de la plage. Parmi ces accès figure un itinéraire réservé aux interventions de la Protection civile, destiné à garantir une meilleure capacité d'intervention en cas d'urgence.

Les autorités ont également saisi 92 unités de chaises et tables et retiré 38 installations estivales comprenant des structures d'ombrage et différents aménagements implantés sans autorisation.

La campagne a donné lieu à l'établissement de plusieurs procès-verbaux, dont : 14 procès-verbaux économiques ; 4 avertissements sanitaires et 6 procès-verbaux judiciaires.

Ces mesures interviennent dans le cadre des efforts visant à faire respecter la réglementation relative à l'exploitation temporaire des espaces publics et à lutter contre toute forme d'appropriation abusive du littoral.

Des contrôles maintenus durant toute la saison estivale

Cette opération a mobilisé plusieurs structures régionales, notamment les services du gouvernorat de Bizerte, la délégation et la municipalité de Ghar El Melh, les unités de la garde maritime, de la garde nationale et de la police municipale.

Ont également participé les équipes de contrôle économique, le bureau régional de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral (APAL) ainsi que les services régionaux chargés de la sécurité sanitaire des produits alimentaires.

Les autorités régionales ont indiqué que cette campagne s'inscrit dans le cadre d'un programme de contrôle périodique visant à assurer le bon déroulement de la saison estivale et touristique, tout en garantissant le respect des autorisations accordées aux exploitants temporaires installés sur le littoral.

Les opérations de contrôle se poursuivront durant toute la saison estivale dans l'ensemble du gouvernorat de Bizerte, ont affirmé les autorités, précisant qu'aucune activité ou zone ne sera exclue de ces interventions.