Tunisie: Tunisia Global Forum 2026 - Plus de 2 300 décideurs et experts attendus à Tunis pour débattre de l'avenir de l'IA

À l'heure où la transition numérique redéfinit les contours de l'économie mondiale, la Tunisie s'apprête à devenir, le temps d'un mois, le point de ralliement de ses compétences expatriées.

L'Association des Tunisiens des grandes écoles (Atuge) ouvre dès demain, 15 juillet, l'édition 2026 de son désormais incontournable « Diaspora Month ».

Organisé sous l'égide de la World Alliance of Tunisian Talents, ce marathon de reconnexion socioéconomique s'étalera jusqu'au 15 août. Il bénéficie cette année d'appuis institutionnels de premier plan, notamment le programme EDMEJ de la GIZ -- dédié à l'inclusion financière -- et la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

L'ambition affichée est claire : transformer le retour estival de la diaspora en un puissant levier de croissance en connectant activement les experts internationaux avec le tissu entrepreneurial local.

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Le Tunisia Global Forum : un sommet technologique d'envergure

Le point d'orgue de cette mobilisation se tiendra le mardi 21 juillet 2026 à Tunis, à l'occasion du Tunisia Global Forum (TGF). Placé sous la thématique directrice « Bâtir l'avenir à l'ère de l'IA », l'événement se positionne comme la plateforme stratégique de l'été pour dessiner les contours de la Tunisie de demain.

Les organisateurs anticipent une affluence historique. Plus de 2 300 participants sont, en effet, attendus sur le site, où se côtoieront plus de 150 entreprises et startups exposantes.

Pour animer les débats, une cinquantaine de conférenciers et d'experts de renommée internationale feront le déplacement. L'un des moments forts du forum sera la publication d'un Livre blanc sur l'intelligence artificielle, un document de référence compilant des recommandations opérationnelles pour guider les décideurs publics et privés tunisiens.

Un casting de haut niveau pour décrypter la révolution IA

L'ouverture officielle sera marquée par la présence de Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, témoignant de l'importance diplomatique et économique accordée à l'événement.

La matinée se poursuivra par une intervention très attendue de Badreddine Ouali, président de Vermeg.

Le programme s'articulera autour de deux grandes sessions plénières :Infrastructures et éthique : la première plénière, modérée par l'experte internationale Nozha Boujemaa, interrogera la maîtrise des fondations techniques et morales de l'IA.

Éducation et capital humain : la seconde table ronde, menée par Faten Ben Aissa, vice-présidente de l'Atuge Tunisie, analysera l'impact de l'automatisation sur l'évolution des compétences et la transformation profonde des métiers de demain.

Des espaces thématiques complémentaires traiteront également d'open-innovation industrielle, de biotechnologies, de santé, ainsi que des mécanismes d'investissement de la diaspora à travers les sessions « AI Founders & Leaders Insights ».

Quand l'innovation se frotte aux réalités du terrain

L'Atuge entend dépasser le stade de la simple réflexion théorique. Dès ce vendredi 17 juillet, et jusqu'au 19 juillet, l'Université Ibn Khaldoun accueillera un hackathon de 48 heures baptisé « Automatiser ou disparaître ».

Organisé en partenariat avec le CJD, l'IEEE et Enactus, il réunira plus de 200 compétiteurs chargés de concevoir des solutions automatisées pour des processus critiques dans la santé, l'assurance et l'industrie. Le jour du forum, la compétition basculera sur la grande scène avec les TGF AI Awards.

Vingt-sept finalistes défendront leurs projets devant le public et un jury d'experts, répartis dans trois catégories distinctes : la recherche académique (AI Research), la croissance des jeunes pousses (AI Startup), et l'intégration technologique au sein des structures traditionnelles (AI Business).

Le pari d'un impact territorial décentralisé

La grande nouveauté de cette édition réside dans son ambition géographique. Refusant de limiter cette dynamique à la seule capitale, l'Atuge déploie le réseau « Diaspora Regional Networkings ».

Des rencontres économiques majeures seront, en effet, organisées au cours des mois de juillet et août dans plusieurs pôles régionaux : Sfax, Sousse, Hammamet, Bizerte, Gabès, Béja et Djerba. Une décentralisation essentielle pour nouer des partenariats industriels concrets et durables entre les compétences de la diaspora et les PME locales sur l'ensemble du territoire tunisien.