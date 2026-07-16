Tunisie: Une première pour le pays - Création de l'Association des compétences tunisiennes aux Nations unies

La Tunisie franchit une nouvelle étape dans la valorisation de ses compétences internationales avec la création de l'Association des compétences tunisiennes aux Nations unies, une structure destinée à réunir les cadres tunisiens travaillant au sein du système onusien.

L'acte constitutif de cette association a été signé mercredi 15 juillet au siège de l'ambassade de la République tunisienne à Berne. La nouvelle structure sera présidée par Belhassen Ben Ammara.

Présentée par l'ambassade de Tunisie à Berne comme une initiative inédite, cette association a pour objectif de rassembler les fonctionnaires internationaux tunisiens exerçant dans les différentes agences, organisations, fonds et programmes des Nations unies autour d'un cadre commun.

L'ambition affichée est de favoriser la mise en réseau de ces compétences, de renforcer les échanges d'expériences et de permettre une meilleure valorisation de leur expertise au service des intérêts de la Tunisie.

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Mettre l'expertise internationale au service de la Tunisie

La nouvelle association prévoit l'organisation de rencontres, de conférences, de séminaires et d'événements scientifiques et intellectuels consacrés aux enjeux liés au travail multilatéral et aux grandes problématiques internationales.

Elle entend également mettre les connaissances et les expériences de ses membres à la disposition de la Tunisie, notamment afin de contribuer au renforcement de sa présence et de son rayonnement au sein des institutions des Nations unies.

À travers cette initiative, les promoteurs de l'association ambitionnent de créer un espace d'échange entre les compétences tunisiennes évoluant dans les organisations internationales et les acteurs nationaux, tout en facilitant le partage d'expertise.

Soutenir la diplomatie tunisienne

L'association vise également à accompagner les efforts de la diplomatie tunisienne en renforçant la présence des compétences nationales dans les différentes instances internationales.

Elle devrait contribuer à mieux faire connaître les profils tunisiens au sein du système multilatéral et à élargir leur influence sur la scène internationale.

L'ambassade de Tunisie à Berne a exprimé son soutien à cette initiative et a appelé les compétences tunisiennes travaillant dans les différentes structures des Nations unies et souhaitant rejoindre l'association à prendre contact avec ses responsables.

Cette création intervient dans un contexte où la Tunisie cherche à renforcer son positionnement dans les organisations internationales en s'appuyant davantage sur son capital humain et sur l'expérience de ses cadres évoluant à l'étranger.