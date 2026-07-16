Tunisie: Projet ARDII-Tounes 2026-2041 - Pour une agriculture plus résiliente et durable

Le secteur agricole en Tunisie fait face à des défis croissants liés aux changements climatiques et aux risques économiques. Le nouveau projet « Agriculture Résiliente, Durable et Inclusive pour l'Investissement en Tunisie » (Ardii-Tounes), qui s'étale sur 15 ans (2026-2041), vient à point nommé renforcer sa résilience tout en favorisant une approche durable et inclusive.

Le lancement du projet Ardii-Tounes marque une étape importante pour l'agriculture tunisienne. En combinant investissement, expertise et accompagnement, cette initiative vise à transformer ce secteur en un modèle plus résilient et durable. Ce projet représente une opportunité majeure pour les agriculteurs tunisiens, qui pourront bénéficier de solutions adaptées aux défis climatiques et économiques. Son succès dépendra de la mobilisation des ressources et de l'engagement des acteurs impliqués dans sa mise en oeuvre.

Identifier, hiérarchiser les risques agricoles

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Dans le cadre du partenariat entre le gouvernement tunisien, à travers le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, et la Plateforme pour la gestion des risques agricoles (Parm) pour aider le pays à identifier et à hiérarchiser les risques agricoles et à mettre en place des instruments pour atténuer les risques hiérarchisés dans les chaînes de valeurs céréalière et oléicole, des études d'évaluation des risques (EER) ont été réalisées pour chacune des chaînes de valeur précitées.

Celles-ci ont fourni des informations pour identifier les principaux risques et à prioriser les investissements pour une gestion efficace des risques agricoles.

Ainsi, les principaux risques retenus pour la filière céréalière sont les risques climatiques et pour la filière oléicole ce sont les risques climatiques et les risques de volatilité des prix.

En tenant compte des résultats quantitatifs de l'EER, les recommandations indiquent que dans la filière céréalière, l'étude propose une combinaison d'outils de gestion des risques climatiques associant des mesures agronomiques et des mesures économiques. Dans la filière de l'huile d'olive, l'évaluation recommande la création d'un groupement interprofessionnel, la mise en place d'un observatoire des marchés et des prix et le développement d'une assurance spécifique pour les risques climatiques liés à la hausse des températures et aux besoins.

En outre, l'évaluation recommande des actions transversales pour la gestion des risques agricoles comme l'investissement dans des systèmes d'observation et d'information climatique, l'incitation des institutions de microfinance à l'inclusion financière des petits fermiers, l'amélioration du stockage de l'huile d'olive pour une meilleure régulation des prix et les incitations aux investissements du secteur privé.

Ces orientations ont été les fondements pour la formulation de l'Instrument « Agriculture résiliente, durable et inclusive pour l'investissement en Tunisie » (Ardii-Tounes).

Objectifs

L'objectif global de ce projet ambitieux est de fournir au pays un instrument d'analyse et de vision prospective de l'agriculture à long terme lui permettant de réduire les risques dans les filières ciblées, de s'adapter au changement climatique, d'optimiser l'usage des ressources rares et de relever les défis de la souveraineté alimentaire, tout en promouvant l'égalité des chances et l'inclusion sociale.

D'autres objectifs primordiaux ont été fixés visant le rendement du blé dur et le contrôle phytosanitaire, le développement d'un système de production, de contrôle de qualité et d'exportation de l'huile d'olive et la régularité de l'approvisionnement du pays en huile végétale. A ceux-ci s'ajoute le développement d'équipements d'irrigation intelligente économes en eau dans les zones irriguées.

Avec un budget estimé à 224 millions de dollars, le projet Ardii-Tounes s'inscrit dans le prolongement des efforts entamés en avril 2023, visant à doter la Tunisie de moyens accrus pour anticiper et gérer les risques agricoles.