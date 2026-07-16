Tunisie: Pourquoi - L'étatique et le privé

Après les résultats des différents examens aussi bien primaires et secondaires qu'universitaires, vient le temps des redditions des comptes. Et là, ce n'est pas très fameux, il faut l'avouer.

Bien qu'il y ait toujours des scores aussi élevés, les pourcentages de réussite rétrécissent à vue d'oeil. Pourtant, les parents se saignent aux quatre veines pour offrir les meilleures conditions à leurs enfants.

Et à ce propos, contrairement à ce que l'on pense, ce sont les écoles publiques, malgré tout ce qu'on leur reproche, qui fournissent le plus gros lot de réussites et de lauréats.

Eh oui, c'est comme ça. Il ne faut pas se leurrer. Bien sûr, il y a quelques établissements privés qui frôlent les sommets, aussi bien en enseignement qu'en discipline, et dont les résultats sont tout simplement faramineux alors que d'autres...