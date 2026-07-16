Tunisie: La chaleur va-t-elle enfin reculer - Voici quand les températures vont baisser au pays

Après plusieurs jours marqués par une chaleur exceptionnelle, les conditions météorologiques devraient connaître une amélioration progressive en Tunisie à partir du mercredi 22 juillet 2026, avec une baisse attendue des températures et un recul de l'influence de la masse d'air chaud qui touche actuellement le pays.

Selon les prévisions météorologiques et les cartes de suivi de l'Institut national de la météorologie (INM), cette évolution devrait permettre un retour progressif à des températures plus proches des normales saisonnières, après une période de fortes chaleurs accompagnée de températures dépassant largement les moyennes habituelles.

L'amélioration attendue sera liée principalement à la diminution de l'influence de la masse d'air désertique qui a provoqué la hausse importante des températures ces derniers jours.

Cette évolution devrait s'accompagner de l'arrivée de masses d'air plus modérées en provenance du nord, favorisant une baisse progressive de la chaleur sur plusieurs régions du pays.

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Les vents du nord, plus frais et plus agréables, devraient également remplacer progressivement les vents chauds de sirocco, contribuant à améliorer le ressenti thermique.

Une baisse des températures dans plusieurs régions

Avec ce changement de situation météorologique, les températures devraient retrouver des niveaux plus habituels pour la période, voire devenir légèrement inférieures aux moyennes saisonnières dans certaines zones.

L'amélioration concernera notamment les régions du Nord, du Centre et du Sud-Est, où le recul de la chaleur devrait être davantage ressenti.

Les nuits devraient également devenir plus confortables grâce à une diminution progressive de l'humidité et à une meilleure circulation de l'air.

Encore plusieurs jours de forte chaleur

Malgré cette amélioration annoncée, la Tunisie devra encore faire face à des conditions très chaudes jusqu'au samedi 18 juillet.

Durant cette période, les températures maximales devraient rester élevées, oscillant entre 43 et 47 °C dans la majorité des régions, avec la persistance de vents de sirocco.

ézLes zones côtières orientales et maritimes devraient toutefois connaître des températures moins élevées, notamment à Kélibia, Kerkennah et Salkata, où les maximales devraient se situer entre 36 et 41 °C.

Face à cette situation, les autorités et les services météorologiques rappellent l'importance de rester vigilant, notamment pour les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques.

L'amélioration annoncée à partir du 22 juillet devrait ainsi apporter un soulagement progressif après une période de chaleur intense, marquée par une forte sollicitation des systèmes de climatisation et une hausse importante du ressenti thermique dans plusieurs régions du pays.