Afrique: Tunisie-Égypte - Khaled Nouri met en avant le renforcement de la coopération bilatérale

Le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a souligné la solidité des relations historiques entre la Tunisie et l'Égypte, mettant en avant leur évolution constante dans plusieurs secteurs, notamment dans les domaines sécuritaire, politique et économique.

S'exprimant lors d'une réception organisée lundi par l'ambassade d'Égypte en Tunisie à l'occasion du 74e anniversaire de la Révolution du 23 juillet 1952, Khaled Nouri a transmis les salutations du président de la République, Kaïs Saïed, ainsi que ses félicitations au président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, au gouvernement et au peuple égyptiens.

Selon un communiqué de l'ambassade d'Égypte en Tunisie, le ministre a salué les résultats positifs enregistrés par la Haute Commission mixte tuniso-égyptienne et les différentes commissions sectorielles, ainsi que le niveau "remarquable" de la coopération sécuritaire entre les deux pays.

Il a également insisté sur l'importance de la coordination et de la concertation entre Tunis et Le Caire concernant les principales questions régionales, en particulier la cause palestinienne.

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Un partenariat appelé à se renforcer

De son côté, l'ambassadeur d'Égypte en Tunisie, Bassem Hassan, a affirmé que la célébration de la Révolution du 23 juillet revêt cette année une dimension particulière, puisqu'elle coïncide avec le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le diplomate égyptien a souligné que les relations bilatérales connaissent « un nouvel élan », porté par la volonté politique commune des dirigeants des deux pays et par une coopération croissante dans plusieurs domaines.

Il a notamment cité les avancées réalisées dans le cadre de la 18e session de la Haute Commission mixte tuniso-égyptienne, l'intensification des échanges de visites entre responsables des deux pays, ainsi que la tenue, pour la première fois, de la commission militaire mixte au niveau des ministres de la Défense.

La coopération commerciale, l'investissement, les échanges culturels et touristiques figurent également parmi les axes prioritaires de ce partenariat, avec un objectif affiché d'élargir les relations entre les secteurs privés tunisien et égyptien.

Gaza et la stabilité régionale au coeur des échanges

Au volet régional, l'ambassadeur Bassem Hassan a réaffirmé l'engagement de l'Égypte en faveur de la solidarité arabe, de la sécurité et de la stabilité dans la région.

Il a également rappelé les efforts déployés par son pays pour parvenir à un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza, faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et soutenir la création des conditions politiques nécessaires à l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale.

La réception a réuni plusieurs personnalités tunisiennes, dont le président de l'Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali, ainsi que le mufti de la République tunisienne, Hichem Ben Mahmoud.

Des représentants du corps diplomatique, des organisations internationales accréditées en Tunisie, des responsables gouvernementaux et parlementaires, ainsi que des personnalités issues des milieux économiques, culturels et médiatiques ont également pris part à cette rencontre.

À noter que l'Égypte célèbre chaque année, le 23 juillet, l'anniversaire de la révolution menée en 1952 par le mouvement des « Officiers libres », qui a mis fin à la monarchie et conduit à l'instauration de la République égyptienne.