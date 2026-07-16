Soudan: Le pays réitère son soutien à la légitimité en République du Yémen

Le Gouvernement du Soudan a réaffirmé Mercredi, dans un communiqué publié par le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale son soutien à la légitimité de la République du Yémen et sa solidarité avec le peuple yéménite frère face aux agressions et aux violations continuelles par la milice houthiste et ses soutiens étrangers.

À cet égard, le Gouvernement du Soudan condamne les vols directs non autorisés de Téhéran à Sanaa, estimant qu'il s'agit d'une violation de la souveraineté du Yémen, de l'intégrité de ses espaces aériens et des lois internationales régissant l'aviation.