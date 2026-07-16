Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 juillet 2026

revue de presse

Le Premier ministre français en visite au Maroc

Accompagné d'une douzaine de ministres, dont le chef de la diplomatie Jean-Noël Barrot et le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, Sébastien Lecornu doit rencontrer son homologue marocain Aziz Akhannouch.

Une réunion intergouvernementale de haut niveau, la première du genre entre les deux pays depuis 2019.

Après une première étape au Qatar, cette visite marque les débuts diplomatiques de Sébastien Lecornu depuis sa nomination à Matignon. Plusieurs entretiens et séances de travail sont prévus pour approfondir la coopération bilatérale. [Source Africanews]

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Après le Bénin, le Rwanda et le Togo, le Tchad supprime les visas pour les Africains

A l’occasion du Forum africain de l’eau, à N’Djamena, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, a annoncé la suppression des visas d’entrée pour tous les ressortissants africains à compter du 1er janvier 2027.

Le Forum africain de l’eau, organisé dans la capitale tchadienne, n’a pas seulement été consacré aux défis liés à la gestion de l’eau et aux conséquences du changement climatique. La rencontre continentale a également servi de cadre à une annonce majeure sur l’intégration africaine.

Devant plusieurs chefs d’État africains ce mercredi 15 juillet, le président du Tchad, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a annoncé l’ouverture prochaine des frontières tchadiennes à tous les citoyens du continent. En effet, à partir du 1er janvier 2027, les Africains souhaitant se rendre au Tchad n’auront plus besoin de visa d’entrée. [Source Afrik.com]

Le Zambien Guy Scott, seul président blanc d'Afrique post-apartheid, est mort à 82 ans

L'ancien vice-président zambien Guy Scott, qui fut par intérim le seul chef d'État blanc d'Afrique après la fin de l'apartheid, est décédé mercredi à l'âge de 82 ans, a annoncé le gouvernement.

L'économiste, né en Zambie de parents écossais, est décédé de maladie dans sa ferme de la capitale, Lusaka, a indiqué le secrétaire du cabinet, Patrick Kangwa, dans un communiqué.

Scott a été vice-président de ce pays d'Afrique australe producteur de cuivre de 2011 à 2014. Il est devenu président par intérim en 2014 après la mort du président Michael Sata, faisant de lui le premier chef d'État blanc du continent depuis le Sud-Africain Frederik de Klerk. [Source TV5 Monde]

Conférence internationale flex2026 - La transformation des systèmes éducatifs africains en discussion à Lilongwé

En prélude à l'ouverture officielle prévue aujourd'hui jeudi 16 juillet avec la rencontre des ministres de l'Education des pays d'Afrique, la Conférence internationale Flex2026 a fixé, mercredi, les enjeux à Lilongwé, les enjeux de l'apprentissage fondamental dans les systèmes éducatifs en Afrique.

Des acteurs de l'éducation toutes composantes confondues ainsi que des partenaires internationaux et des officiels venus des pays d'Afrique ont donné, mercredi 15 juillet, le coup d'envoi de la Conférence internationale Flex2026. L'événement se tient du 15 au 17 juillet courant au Centre international de congrès Bingu (Bicc), à Lilongwé, la capitale du Malawi.

Placé sur le thème : « Des engagements aux résultats : déployer les apprentissages fondamentaux à grande échelle », la rencontre a été officieusement lancée hier, par les acteurs en attendant la cérémonie officielle d'ouverture présidée par des ministres de l'Education des pays d'Afrique. Hier, déjà des acteurs du secteur ont partagé des expériences sur l'introduction des langues nationales dans les systèmes éducatifs en Afrique. [Source Le Soleil]

Nucléaire civil : L’Égypte pose les fondations de sa souveraineté électrique

L’Égypte vient de franchir un cap majeur dans son programme nucléaire civil avec l’installation de la cuve sous pression du deuxième réacteur de la centrale d’Al-Dabaa, le 9 juillet, en présence du Premier ministre Mostafa Madbouly. Cette opération, l’une des plus techniques du chantier, intervient huit mois après la pose de la cuve de la première unité et confirme le respect d’un calendrier serré, sous la maîtrise d’ouvrage du groupe russe Rosatom et le contrôle de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

La mise en place de cet équipement, qui abritera le cœur du réacteur, marque la transition entre le gros œuvre civil et l’assemblage des composants nucléaires lourds. Selon l’ancien inspecteur en chef de l’AIEA, Yousry Abushady, les essais de la première unité sont programmés pour 2028, avec une entrée en service progressive des quatre réacteurs d’ici 2030. [Source Africapresse]

Minéraux critiques : L’Afrique mise sur la transformation locale

Les pays africains veulent faire des minéraux critiques un moteur de leur industrialisation, en privilégiant la transformation locale et le développement de chaînes de valeur régionales plutôt que l’exportation de minerais bruts, ont affirmé les participants au Forum ministériel sur les minéraux critiques, tenu le 10 juillet à Abidjan.

Dans une déclaration publiée à l’issue de la rencontre, organisée par le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), les ministres africains, représentants d’institutions continentales, du secteur privé et partenaires au développement ont appelé à une exploitation des ressources minières davantage créatrice de valeur, d’emplois et de croissance inclusive.

L’Afrique concentre près de 30 % des réserves mondiales de minéraux critiques, dont le cobalt, le lithium, le graphite, les terres rares, le cuivre, le nickel, le manganèse et les métaux du groupe du platine. Les participants ont toutefois déploré que le continent continue d’exporter essentiellement des minerais non transformés, captant une faible part de la valeur générée par ces ressources. [Source Apanews]

Ouganda : L'opposant Kizza Besigye refuse les avocats désignés par le tribunal

Le dirigeant de l'opposition ougandaise Kizza Besigye, jugé pour trahison à Kampala et privé de défenseurs depuis que l'un a été arrêté et l'autre expulsée du pays, a refusé mercredi d'être défendu par des avocats choisis par le tribunal.

Après ce refus, l'audience a été à nouveau ajournée au 29 juillet. Ancien médecin personnel du président Yoweri Museveni, âgé de 81 ans et au pouvoir depuis janvier 1986, M. Besigye, 70 ans, a rallié l'opposition il y a plus de 25 ans.

Enlevé en novembre 2024 lors d'un déplacement au Kenya, il était réapparu en Ouganda, traduit devant une cour martiale pour "trahison" car accusé d'avoir ourdi un complot contre M. Museveni, avant que la plus haute juridiction du pays n'ordonne qu'il soit jugé devant un tribunal civil. [Source Africa Radio]

Algérie : Au moins 11 morts dans l'incendie d'un orphelinat à Alger

Au moins 11 personnes ont perdu la vie et 19 autres ont été blessées dans un incendie qui s'est déclaré jeudi dans un orphelinat de la commune de Mohammadia, dans la banlieue est d'Alger, selon un bilan provisoire communiqué par la Protection civile algérienne.

Dans un communiqué officiel, la Protection civile a indiqué que ses équipes poursuivaient les opérations d'extinction du feu au sein de la Fondation de l'enfance assistée.

Les secours restent mobilisés sur les lieux du drame, tandis que les causes de l'incendie n'ont pas immédiatement été précisées. [Source TRT Afrika]

Mali : Jugé pour complot, le colonel Kassoum Goïta déballe ses vérités sur les dirigeants de la Transition

Au Mali, troisième journée d'audience ce jeudi 15 juillet à la cour d'appel de Bamako dans le procès de la « tentative de complot contre le gouvernement ».

Les six co-accusés sont liés à l'ancien président de transition Bah N'Daw, qui avait été nommé à ce poste par les militaires auteurs du coup d'État d'août 2020, avant d'être renversé en mai 2021 par ces mêmes militaires parce qu'il voulait écarter certains d'entre eux du gouvernement.

Lors des deux premières journées d'audience, cinq des six accusés se sont déjà exprimés. Le colonel Kassoum Goïta, ancien chef de la Sécurité d'État, s'est défendu ce mercredi en déballant ses vérités sur les militaires au pouvoir. [Source RFI]

Procès Rwamucyo : La justice française face à l'héritage du génocide des Tutsis

Le procès en appel d'Eugène Rwamucyo dépasse largement le cadre d'une procédure pénale ordinaire. En requérant trente années de réclusion criminelle contre l'ancien médecin rwandais, l'avocate générale Aude Duret place au cœur du débat une question essentielle du droit international contemporain : jusqu'où s'étend la responsabilité individuelle dans la mise en œuvre d'un génocide ? Trente-deux ans après les massacres de 1994, la justice française poursuit son travail de reconstitution de l'une des tragédies les plus meurtrières de la fin du XXᵉ siècle.

Ce procès illustre l'évolution du droit pénal international, qui ne limite plus la responsabilité aux seuls auteurs directs des massacres, mais englobe désormais ceux qui, par leurs fonctions administratives, médicales, politiques ou militaires, ont contribué au fonctionnement de la machine génocidaire.

Selon le réquisitoire, Eugène Rwamucyo n'aurait pas seulement participé à l'ensevelissement des victimes dans la région de Butare. Il aurait, en pleine connaissance de cause, mis ses compétences au service d'un projet d'effacement des traces du génocide. [Source Les Dépêches de Brazzaville]