Ethiopie: Le discours égyptien sur « l'unilatéralisme » concernant le GERD fait abstraction de l'histoire et du droit international - Al-Arousi

Addis Ababa — Les accusations répétées de l'Égypte à l'encontre de l'Éthiopie au sujet du GERD ne tiennent pas compte des faits historiques ni des principes d'utilisation équitable et de coopération consacrés par le droit international, a déclaré le député Mohammed Al-Arousi à l'ENA.

Il a en outre souligné que ces allégations ne tiennent pas compte des droits au développement des pays situés en amont du bassin du Nil.

S'exprimant au sujet des accusations infondées concernant le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), M. Al-Arousi a déclaré que présenter l'Éthiopie comme agissant seule sur le fleuve Abay déformait à la fois les faits historiques et le cadre juridique régissant les cours d'eau internationaux partagés.

Ses remarques faisaient notamment suite aux déclarations répétées de responsables égyptiens, qui, selon lui, ne reflètent pas les réalités juridiques mais une nostalgie persistante d'une époque de domination exclusive sur le fleuve Abay.

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Par exemple, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a déclaré que les négociations sur le GERD étaient dans l'impasse.

À cet égard, M. Al-Arousi a souligné que plus de 86 % des eaux de l'Abay proviennent d'Éthiopie, faisant valoir que la volonté de ce pays de développer l'hydroélectricité reflète son droit souverain d'utiliser ses ressources naturelles de manière équitable et raisonnable.

« Accuser l'Éthiopie d'unilatéralisme relève de la propagande politique et contredit notre tradition diplomatique de longue date, marquée par la patience et la flexibilité », a déclaré M. Al-Arousi.

Le parlementaire a affirmé que le véritable héritage de l'unilatéralisme découle de décennies de recours à des accords datant de l'époque coloniale, a-t-il déclaré.

Rejetant ce qu'il a qualifié de discours obsolète, vieux de plusieurs siècles, concernant le fleuve Abay, il a fait valoir que celui-ci visait à accorder à l'Égypte un contrôle exclusif sur le Nil tout en excluant les pays en amont des décisions relatives à la gestion et à l'utilisation de ce fleuve partagé.

Selon Al-Arousi, la construction du GERD par l'Éthiopie représente un tournant historique vers une approche plus équitable et inclusive de la gouvernance de l'eau dans le bassin du Nil, remplaçant ce qu'il a qualifié d'ère dépassée d'« hégémonie de l'eau ».

Il a souligné que l'Éthiopie s'était engagée dans les négociations sur le GERD pendant plus de 13 ans, menant sans relâche un dialogue diplomatique et faisant preuve de retenue malgré des désaccords prolongés.

Au cours de cette période, a-t-il fait valoir, les négociations ont été retardées à plusieurs reprises par les positions adoptées par l'Égypte et, parfois, par le Soudan -- qui, selon lui, cherchaient à ralentir la mise en oeuvre du projet et à introduire des accords plus larges de répartition de l'eau, dépassant le cadre technique du barrage.

M. Al-Arousi a également évoqué la Déclaration de principes de 2015, signée volontairement par l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan à Khartoum, soulignant que l'article 5 prévoit que le remplissage et l'exploitation du barrage se poursuivent parallèlement aux consultations en cours.

Il a déclaré que les phases successives de remplissage et d'exploitation menées par l'Éthiopie s'étaient déroulées conformément à l'accord, rendant ainsi les allégations d'action unilatérale sans fondement tant sur le plan juridique que factuel.

Le député a en outre souligné que le GERD avait été entièrement construit sur le territoire de l'Éthiopie, reconnu au niveau international, et financé par les Éthiopiens sans recours à des prêts extérieurs, le décrivant à la fois comme un projet de développement national et comme une étape décisive dans la promotion d'une gestion équitable des ressources en eau transfrontalières.

« L'Éthiopie n'a pas simplement construit un barrage ; elle est en train de réécrire l'histoire de la justice et de l'égalité dans le bassin du Nil », a-t-il déclaré.

M. Al-Arousi a également soutenu que la position de l'Éthiopie s'ancrait fermement dans le droit international.

Il a invoqué le principe des Nations unies de souveraineté permanente sur les ressources naturelles, qui affirme le droit de chaque État à exploiter les ressources situées sur son propre territoire, ainsi que la Convention des Nations unies de 1997 sur le droit relatif aux utilisations non navigables des cours d'eau internationaux, dont les principes fondamentaux préconisent une utilisation équitable et raisonnable des cours d'eau partagés.

Il a fait remarquer que l'Égypte n'est pas partie à cette convention, ajoutant que le droit international de l'eau contemporain ne reconnaît plus les « droits historiques » exclusifs découlant d'accords conclus sans la participation des États en amont.

Il a précisé que cette approche reposait plutôt sur une utilisation équitable, tenant compte de facteurs géographiques, hydrologiques, environnementaux et liés au développement.

M. Al-Arousi a expliqué que l'utilisation du fleuve Abay par l'Éthiopie était motivée par la nécessité d'étendre l'accès à l'électricité à plus de 70 millions de citoyens qui ne disposent toujours pas d'une alimentation électrique fiable.

Il a fait valoir que priver les pays en amont de la possibilité d'exploiter leurs ressources naturelles à des fins de développement n'avait aucun fondement juridique, moral ou équitable.

Il a souligné la position ferme de l'Éthiopie selon laquelle le GERD représente une voie vers une croissance durable et un partenariat plus équitable entre les pays partageant le fleuve Abay.