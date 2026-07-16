Ethiopie: Le Premier ministre Abiy s'entretient avec les dirigeants de l'Afreximbank afin de renforcer les partenariats africains

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), le Dr George Elombi, ainsi qu'avec les membres du conseil d'administration de la banque, soulignant l'importance du partenariat, de la croissance économique et des nouvelles opportunités pour l'avenir de l'Afrique.

« J'ai rencontré ce soir le président de l'Afreximbank, le Dr George Elombi, ainsi que les membres éminents du conseil d'administration de la banque. J'ai beaucoup apprécié les discussions sur le partenariat, la croissance et les opportunités pour l'avenir de l'Afrique », a déclaré le Premier ministre Abiy dans un message publié sur sa page X.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à renforcer la coopération financière sous l'impulsion de l'Afrique, à promouvoir l'investissement et à soutenir le programme de transformation économique du continent, a-t-on appris.