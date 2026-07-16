Afrique: Le Président Félix Tshisekedi s'est entretenu avec son homologue Tchadien Mahamat Idriss Déby

Ce mercredi à N'Djamena, le Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré en tête-à-tête, le Président du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, en marge de la première journée du « Forum africain de l'eau ».

Le Maréchal du Tchad a salué l'idée de la "coalition sur la sécurité hydrique " lancée par le président Tshisekedi , dans son discours à l'occasion du Forum de N'Djamena.

Les deux dirigeants ont échangé sur le renforcement des relations de coopération entre la République démocratique du Congo (RDC) et la République du Tchad, ainsi que sur plusieurs questions d'intérêt commun.

Les Présidents Tshisekedi et Déby Itno ont également évoqué les enjeux liés à la paix et à la sécurité sur le continent, à l'intégration africaine, ainsi que les défis du développement durable, notamment la gestion des ressources en eau, au coeur des travaux du Forum.

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Par ailleurs, le Chef de l'État a reçu la Directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Mme Anna Bjerde.

Cette dernière a aussi salué l'appel en faveur d'une coalition africaine pour la sécurité hydrique, notamment avec les institutions financières, pour réduire le coût du financement et accélérer les investissements.

Pour le groupe de la Banque mondiale, la RDC est un partenaire privilégié sur cette question.