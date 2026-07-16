Sénégal: Des conventions de financement signées entre le 3Fpt et des organisations patronales

Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3Fpt) a signé, ce mardi à Dakar, des conventions de financement avec le Conseil national du patronat (Cnp), la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes) et l'Union des prestataires industriels et commerçants (Upic). À travers un investissement de plus de 86 millions de FCfa, onze actions de formation seront déployées au profit de 911 bénéficiaires issus de 36 entreprises.

Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3Fpt) renforce son partenariat avec le secteur privé. Lors d'une cérémonie de signature de conventions réunissant le Conseil national du patronat (Cnp), la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes) et l'Union des prestataires industriels et commerçants (Upic), la structure a officialisé le financement de plusieurs programmes de formation destinés aux entreprises sénégalaises.

Pour le directeur général du 3Fpt, Dr Babo Amadou Ba, cette initiative traduit une conviction forte : « Le secteur privé est le moteur de la croissance, le principal créateur d'emplois et de richesses. Sans un secteur privé fort, un pays ne peut pas se développer. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a rappelé que le secteur privé génère plus de 90% des emplois au Sénégal. «Le secteur privé moderne emploie environ 341.000 personnes, tandis que le secteur informel fait vivre plus de 4,4 millions de travailleurs, contre près de 195.000 agents dans la fonction publique », a révélé M. Ba.

Pour accompagner cette dynamique, a-t-il souligné, le 3Fpt mobilise 86.861.300 FCfa, pris en charge à près de 90 %, afin de financer 11 actions de formation stratégique destinées à 911 professionnels issus de 36 entreprises. Il précise que ces 86 millions constituent un investissement immatériel dans le capital humain, avec des retombées directes sur la compétitivité des entreprises et sur le développement économique du Sénégal. Au nom de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes), son directeur exécutif, Youssoupha Diop a salué une initiative qui place enfin les ressources humaines au centre de la compétitivité.

Même satisfaction du côté du Conseil national du patronat. Son secrétaire général, Aliou Ba, a estimé que ces conventions marquent « une étape importante dans notre volonté commune de renforcer les compétences et de soutenir la compétitivité des entreprises ».

Il a rappelé que le financement permettra la mise en oeuvre de 11 formations mutualisées touchant plus de 36 entreprises et 911 bénéficiaires. En marge de la cérémonie, une seconde convention a été signée entre le 3Fpt, l'Upic et les centres sectoriels de formation. Selon Félix Tavares, directeur du Centre sectoriel de formation professionnelle aux métiers de la mécanique et des engins motorisés, ce partenariat prévoit la formation de 200 techniciens en maintenance et conduite d'engins sur une période de six mois, grâce à un financement global de 45 millions de FCfa.