Sénégal: Localisation des ODD - Le pays met en avant ses réformes territoriales à New York

Le Sénégal a pris part, mardi 14 juillet à New York, à la Réunion annuelle de la Plateforme de partenariat sur la localisation des Objectifs de développement durable (ODD). Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana a representé le pays aux côtés de plusieurs ministres et partenaires internationaux.

Co-pilotée par ONU-Habitat et le gouvernement italien, cette plateforme se veut un cadre stratégique destiné à traduire les engagements mondiaux en actions concrètes au niveau local. Elle accompagne les États et les collectivités territoriales dans l'intégration des ODD au sein de leurs politiques publiques et de leurs projets de développement.

À cette occasion, Moussa Bala Fofana a salué « l'engagement de UN-Habitat, de la Coalition Local2030, du Gouvernement italien et de l'ensemble des partenaires », soulignant que cette plateforme constitue « un espace unique de dialogue, d'apprentissage et de coopération ».

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Le ministre a également présenté les principales avancées enregistrées par le Sénégal depuis l'adoption, en décembre 2025, du Cadre national de localisation des ODD. Parmi elles figurent la mise en place d'une gouvernance multiniveaux associant les ministères, les collectivités territoriales et les partenaires au développement, la réalisation de la première Revue locale volontaire de la ville de Pikine, l'élaboration des Schémas directeurs territoriaux destinés à alimenter la révision du Plan national d'aménagement et de développement territorial, ainsi que la mobilisation de près de trois millions de dollars américains pour un mécanisme intégré de financement territorial en Casamance.

Au-delà des échanges consacrés à la localisation des ODD, le ministre a réaffirmé la volonté du Sénégal de poursuivre deux réformes jugées structurantes : l'Acte IV de la décentralisation, visant une territorialisation plus effective des politiques publiques, et la réforme des pôles territoires, destinée à renforcer la cohérence et l'efficacité de l'action publique locale.

Selon les autorités sénégalaises, ces réformes traduisent l'ambition de bâtir des territoires « compétitifs, résilients et inclusifs », en cohérence avec la Vision Sénégal 2050. Le Sénégal a, par ailleurs, réaffirmé son engagement à partager son expérience, à tirer profit des bonnes pratiques internationales et à contribuer aux travaux de cette plateforme, estimant que la réussite des Objectifs de développement durable repose avant tout sur leur mise en oeuvre dans les territoires.