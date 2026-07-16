Sénégal: Un « mur de sable » observé dans plusieurs localités - Les explications du prévisionniste Ousseynou Diouf

Plusieurs localités du Sénégal ont été touchées, ce mardi 14 juillet, par un phénomène météorologique spectaculaire. Selon les explications d'Ousseynou Diouf, ingénieur prévisionniste à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), il s'agit « d'un mur de sable » qui se traduit par une importante suspension de volume de sable dans l'atmosphère.

« Ce phénomène s'est produit au passage d'une ligne de grains, un système d'orages organisés et qui se déplace avec des vents forts. Lorsqu'un orage se développe, il produit des courants d'air qui descendent rapidement vers le sol », a-t-il expliqué. Poursuivant, M. Diouf souligne : « En atteignant la surface, ces vents se propagent autour de la zone orageuse et peuvent devenir très violents. Ces rafales soulèvent alors les particules de sable présentes sur les sols secs ».

Le prévisionniste a précisé que « la poussière ainsi transportée forme un grand nuage dense qui avance progressivement, donnant l'impression d'un véritable mur qui se déplace dans le paysage. Ce phénomène est assez courant dans les régions sahéliennes, surtout au début de la saison des pluies, lorsque les lignes de grains traversent certaines zones arides ».

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Il a également fait savoir que même si ces systèmes apportent souvent de la pluie, ils peuvent aussi être accompagnés de vents forts capables de soulever beaucoup de particules de sable. Cependant, le mur de sable formé peut réduire fortement la visibilité, voire l'annuler, parfois en quelques minutes, et rendre les déplacements difficiles pendant un certain temps. « Il ne s'agit pas d'une nouvelle arrivée de sable du désert, mais plutôt de poussières présentes au sol, qui sont remises en suspension par les vents générés par les orages », a affirmé Ousseynou Diouf.

D'après lui, « ce phénomène rappelle l'importance de la vigilance lors du passage des lignes de grains qui peuvent provoquer à la fois des pluies intenses, des vents violents et des soulèvements de poussière ».