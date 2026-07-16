Sénégal: À Doha, le président Bassirou Diomaye Faye réaffirme l'amitié entre le pays et le Qatar

15 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a réaffirmé mercredi à Doha sa volonté de consolider les relations d'amitié et de coopération entre le Sénégal et le Qatar, à l'occasion d'une visite de condoléances au Palais de l'Émir.

Le chef de l'État a tenu à effectuer personnellement le déplacement dans la capitale qatarie, en considération des liens étroits qui unissent les deux pays.

Reçu par Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, Émir de l'État du Qatar, le président sénégalais a présenté, au nom du peuple sénégalais, ses condoléances à l'Émir, à la famille régnante et au peuple qatari, à la suite du décès du Père Émir, Cheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani.

À cette occasion, Bassirou Diomaye Faye a salué la mémoire du défunt Père Émir, qu'il a présenté comme un grand visionnaire et l'artisan de la relation fondatrice entre le Sénégal et le Qatar. Il a souligné la contribution déterminante de ce dernier au développement d'un partenariat durable entre les deux États.

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