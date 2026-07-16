Sénégal: Doha - Le président Bassirou Diomaye Faye reçoit Karim Wade

15 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, ce mercredi à Doha, l'ancien ministre Karim Wade. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade réside dans la capitale qatarie depuis plus de dix ans.

Cette rencontre est intervenue en marge de la visite de condoléances effectuée par le chef de l'État au Qatar. Arrivé à Doha mardi, Bassirou Diomaye Faye s'est rendu au Palais de l'Émir afin de présenter, au nom du peuple sénégalais, ses condoléances à la suite du décès du Père Émir, Cheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani.

Reçu par Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, Émir de l'État du Qatar, le président sénégalais a exprimé sa compassion à l'Émir, à la famille régnante et au peuple qatari. Il a rendu hommage au défunt Père Émir, qu'il a qualifié de « grand visionnaire » et d'artisan de la relation fondatrice entre le Sénégal et le Qatar, saluant son rôle déterminant dans le renforcement du partenariat entre les deux pays.

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