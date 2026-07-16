Sénégal: Magal de Touba - L'État accélère les derniers réglages avant l'édition 2026

À quelques semaines du Grand Magal de Touba, les autorités intensifient les préparatifs afin d'assurer le bon déroulement de l'événement religieux. Santé, sécurité, assainissement, approvisionnement en eau potable et prévention des accidents figurent parmi les principales priorités examinées lors d'une réunion nationale.

Sur les 137 besoins recensés pour l'organisation du Grand Magal de Touba 2026, l'essentiel est déjà pris en charge. Une grande partie des actions est en cours d'exécution, plusieurs autres ont été réalisées et seuls 5% des besoins restent à satisfaire avant le pèlerinage, selon le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall. Ce point d'étape a été présenté, hier, mardi 14 juillet, à l'occasion de la réunion nationale de préparation présidée à Dakar par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Makhtar Cissé, en présence de Serigne Bassirou ibn Serigne Abdou Khadre Mbacké, porte-parole de la communauté mouride.

Face aux représentants des services de l'État, des forces de défense et de sécurité ainsi que des autorités administratives, le gouverneur a jugé satisfaisant le niveau d'engagement des engagements pris par les différentes structures. Les derniers besoins identifiés, a-t-il assuré, « pourront être satisfaits d'ici au Magal », traduisant la volonté des pouvoirs publics de respecter le calendrier fixé.

Les échanges ont ensuite permis de passer en revue les principaux secteurs mobilisés pour l'accueil des millions de pèlerins. Les questions relatives à la santé, à l'hygiène, à l'approvisionnement en eau potable, à l'assainissement, à l'électricité ainsi qu'à la disponibilité des produits de première nécessité ont occupé une place centrale. Les autorités ont également insisté sur le contrôle des aliments destinés aux fidèles afin de prévenir les risques sanitaires durant cette période de forte affluence. Mouhamadou Makhtar Cissé a rappelé que le Grand Magal constitue un rendez-vous qui mobilise l'ensemble de l'Administration. «

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Toutes les structures concernées doivent poursuivre leurs efforts afin que chaque engagement soit respecté dans les délais », a déclaré le ministre. Il a, en outre, insisté sur la nécessité d'une coordination permanente entre les différents services de l'État pour garantir une organisation efficace.

La sécurité figurait également parmi les principaux points abordés au cours de cette rencontre. Les organisateurs ont annoncé le déploiement d'un important dispositif associant la Police nationale et la Gendarmerie nationale. Des plans d'interventions combinées seront mis en oeuvre, notamment dans les zones identifiées comme criminogènes, afin de prévenir les actes de délinquance et d'assurer la protection des pèlerins.

Les autorités souhaitent également réduire le nombre d'accidents enregistrés lors des précédentes éditions, en particulier ceux impliquant des motocyclettes et autres deux-roues. Des opérations de sensibilisation, de contrôle routier et de régulation de la circulation seront ainsi renforcées sur les principaux axes menant à la ville sainte.