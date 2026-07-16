Sénégal: Meilleurs joueurs du Mondial 2026 - Ismaïla Sarr, seul Lion dans le Top 50

Meilleur joueur sénégalais de la Coupe du monde 2026, Ismaïla Sarr s'est fait remarquer avec 4 réalisations. L'attaquant des Lions fait partie des 50 meilleurs joueurs de ce Mondial 2026 qui se joue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Il ne reste plus que quelques jours avant la clôture de la Coupe du monde 2026. Après plus de 70 rencontres, plusieurs équipes et des joueurs se sont distingués de la meilleure des façons. Le média américain The Athletic a publié la liste des 50 meilleurs joueurs depuis le coup d'envoi de la compétition. Et parmi cette liste, il n'y a qu'un seul sénégalais : Ismaïla Sarr.

Dans la débâcle du Sénégal qui, après avoir frôlé l'élimination dès le premier tour, s'est vu renverser par la Belgique (3-2) en 16e de finale, Ismaïla Sarr a été l'une des rares satisfactions. Muet face à la France (1-3) et très critiqué après avoir raté d'innombrables occasions de but, « Speedy Iso » s'est remis en question. Lors de la défaite face à la Norvège (2-3), il a tenu la dragée haute aux Vikings en inscrivant deux buts.

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Une performance qu'aucun sénégalais n'avait réalisée depuis 2002 avec Pape Bouba Diop. On a senti la rage de vaincre du pensionnaire de Crystal Palace (Angleterre) sur chacune de ses réalisations face à la bande à Erling Haaland. Face à l'Irak, le Sénégal, obligé de s'imposer largement pour augmenter ses chances de qualification parmi les meilleurs troisièmes, s'est encore appuyé sur l'attaquant.

Ismaïla Sarr a accéléré le festival offensif des Lions en marquant le but du 2-0. Buteur, il sait aussi se muer en passeur décisif. L'attaquant de 28 ans a ainsi offert à Pape Guèye le but du 3-0. Avec cette nouvelle performance de haute facture, Ismaïla Sarr, qui compte 4 réalisations en seulement 4 rencontres, est le meilleur buteur africain de la Coupe du monde 2026 devant le Marocain Saibari (3 buts) et le Congolais Yoane Wissa (3 buts). Avec moins de rencontres disputées, Sarr est aussi à égalité avec d'illustres artificiers comme Erling Haaland (Norvège, 4 buts), Vinicius Junior (Brésil, 4 buts).

Joueur sénégalais le plus capé au mondial

Plus décisif que Cristiano Ronaldo (Portugal, 3 buts), l'attaquant international sénégalais a aussi marqué l'histoire du football africain en Coupe du monde. Auteur d'un but en 2022 au Qatar, il compte désormais 5 réalisations en coupe du monde. Il arrive ainsi à égalité avec la légende camerounaise Roger Milla, à la deuxième place des meilleurs buteurs africains de l'histoire de la Coupe du monde. Il n'est plus qu'à une réalisation du recordman africain, le Ghanéen Gyan Asamoah qui compte 6 buts.

Un record que Sarr pourra encore essayer de battre dans 4 ans, lors du Mondial 2030 qui sera conjointement organisé par l'Espagne, le Maroc et le Portugal. L'enfant de Saint-Louis, qui aura alors 32 ans, peut bien espérer être au rendez-vous s'il maintient sa forme actuelle. Il faut aussi rappeler qu'Ismaïla Sarr, avec 11 matches, est devenu le footballeur sénégalais le plus capé en Coupe du monde. Il devance ainsi Idrissa Gana Guèye (10 matches) et Kalidou Koulibaly (9 matches). Passeur décisif face à la Norvège, il a aussi été impliqué dans plus de buts que n'importe quel autre Sénégalais dans une seule Coupe du monde.

Malgré un parcours écourté en 16e de finale, Ismaïla Sarr a bien bouclé une magnifique saison 2025-2026. Déjà vainqueur de la Can au Maroc, l'ancien attaquant du Fc Metz a réussi une année époustouflante à Crystal Palace. Il a inscrit un total de 21 buts toutes compétitions confondues. Il s'est particulièrement illustré en Ligue Conférence en terminant meilleur buteur de la compétition avec 9 réalisations.

Décisif, il a guidé Crystal Palace qui a décroché le premier titre européen de son histoire en remportant la finale contre le Rayo Vallecano (1-0). Grâce à toutes ces performances, l'attaquant des « Eagles » fait partie des meilleurs footballeurs africains de la saison. Il peut logiquement se montrer ambitieux pour le Ballon d'Or africain 2026. Une distinction que seuls deux Sénégalais ont déjà obtenue, notamment El Hadji Diouf et Sadio Mané. L'attaquant sénégalais sera certainement en concurrence avec des joueurs comme Ismaël Saibari (Maroc) et Achraf Hakimi (Maroc).Mbappé, Messi, Kane... se disputent le graal

Dans ce classement des meilleurs joueurs de ce Mondial 2026, on retrouve Lionel Messi en tête. Véritable pièce maîtresse de l'Albiceleste, la Pulga est l'élément qui maintient à flot les champions du monde depuis l'entame de la compétition. L'ancien attaquant de Barcelone a fait trembler les filets lors de cinq rencontres sur six de l'Argentine. Il compte 8 buts et 2 passes décisives avant la demi-finale qui verra son équipe affronter, ce mercredi 15 juillet, l'Angleterre pour une place en finale.

Malgré ses 39 ans, Lionel Messi joue au plus haut niveau et pourrait bien terminer meilleur buteur et meilleur joueur du Mondial. Cependant, l'un de ses principaux concurrents se nomme Kylian Mbappé. Il y a 4 ans, en finale du Mondial au Qatar, les deux stars s'étaient déjà affrontées lors d'une rencontre mémorable qui s'était terminée aux tirs au but. Cette année encore, Mbappé est au coude à coude avec Messi. Avant la demi-finale contre l'Espagne, l'attaquant français a fait trembler les filets à 8 reprises. Il a aussi offert trois passes décisives.

Il est actuellement le seul joueur à être impliqué directement dans 11 buts depuis l'entame de la compétition. Revanchard après avoir réalisé une année mitigée au Real Madrid, le capitaine des Bleus compte bien profiter de la Coupe du monde pour briller de mille feux. Ce qu'il est en train de faire. Soixante ans après, l'Angleterre espère remporter à nouveau la Coupe du monde de football. Le dernier titre de champion du monde des Three Lions date de 1966, à domicile.

Depuis, plusieurs grosses générations se sont succédé sans parvenir à décrocher un nouveau trophée mondial. Pour cette édition, l'Angleterre se montre très ambitieuse. Harry Kane, qui a aussi trouvé le chemin des filets à 6 reprises et se montre décisif à quasiment chaque rencontre, fait aussi partie du classement des meilleurs joueurs de ce Mondial.

Excellent placement, jeu de tête impressionnant, efficacité clinique devant les buts font partie des principales qualités du canonnier du Bayern Munich. En course pour le statut de meilleur buteur, Harry Kane va devoir sortir le grand jeu face à l'Argentine pour avoir l'opportunité de disputer une première finale de Coupe du monde dans sa carrière.

Dans le classement des meilleurs joueurs de ce Mondial 2026, on retrouve des joueurs comme Erling Haaland (Norvège), Michael Olise (France), Ousmane Dembélé (France), Achraf Hakimi (Maroc), Vinicius Junior (Brésil), Aymeric Laporte (Espagne), Declan Rice (Angleterre). Outre Ismaïla Sarr, trois autres Africains, figurent sur la liste. Il s'agit des Marocains Achraf Hakimi, Ismael Saibari et Brahim Diaz.