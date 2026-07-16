Sénégal: L'ANACIM constate une 'installation effective' de l'hivernage dans le sud du pays

Dakar — L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce, dans un bulletin parvenu mercredi à l'APS, avoir constaté une "installation effective" de l'hivernage dans le sud du Sénégal.

En revanche, la saison des pluies arrive à un rythme "timide" dans le centre et le nord du pays, selon l'ANACIM.

"À ce jour, on peut noter une installation effective de la saison des pluies [dans le] sud", note-t-elle, ajoutant que "les activités pluvieuses demeurent timides dans le centre du pays".

"Les faibles pluies observées jusqu'ici ne permettent pas un démarrage effectif de la saison des pluies", précise le bulletin de prévision saisonnière de l'agence météorologique.

L'ANACIM constate une situation pluviométrique restée "contrastée" jusqu'en cette mi-juillet, pour le territoire national.

"Les cumuls pluviométriques sont globalement déficitaires dans l'ouest, le centre, le nord et l'extrême sud-ouest du pays. Toutefois, un excèdent pluviométrique marqué est observé localement dans la région de Louga", signale l'agence.

Elle observe que "des conditions [pluviométriques] normales, voire excédentaires, prédominent dans l'est et le sud-est, autour de Tambacounda et de Goudiry notamment".