Sénégal: Diourbel - Le préfet préconise un dispositif renforcé pour prévenir les violences dans les Navétanes

Diourbel — Le préfet du département de Diourbel (centre), Abdou Khadir Diop, a assuré mercredi qu'un dispositif de sécurité renforcé sera mis en place pour une meilleure prévention des actes de violences dans le mouvement Navétanes.

Le chef de l'exécutif départemental a demandé aux délégués de quartier d'organiser des séances de sensibilisation avec la Police, l'Organisation départementale de coordination des activités de vacances (ODCAV), les conseils de jeunesse, le directeur du stade, le chef du service départemental de la Jeunesse et des Sports ainsi que les responsables des associations sportives et les comités de supporters.

"Cela nous permettra d'éviter ou, à défaut, de réduire les violences dans les quartiers", a dit le préfet de Diourbel lors d'une réunion consacrée à la préparation de la saison des Navétanes.

Le préfet a annoncé que les rencontres devront s'achever au plus tard à 23 heures, comme lors de la précédente édition, "sauf dérogation exceptionnelle" accordée en concertation avec la Police.

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Il a également demandé aux organisateurs de transmettre les calendriers des rencontres dans les délais afin de permettre aux forces de défense et de sécurité de préparer leur dispositif, en insistant sur l'identification des matchs à risque, notamment les derbys, qui devront faire l'objet de réunions techniques spécifiques.

Abdou Khadir Diop a en outre recommandé l'ouverture de plusieurs portes d'accès et de sortie au stade pour faciliter les mouvements des supporters et répondre aux exigences de sécurité civile.

Il a invité l'ODCAV à appliquer strictement les textes régissant les Navétanes, y compris les sanctions disciplinaires prévues, tout en préconisant le renforcement des effectifs de sécurité et le recours à des stadiers pour appuyer les forces de l'ordre.

Le préfet n'a pas exclu la possibilité de délocaliser certaines rencontres ou de les faire jouer à huis clos lorsque les risques de troubles à l'ordre public l'exigent.

Il a enfin proposé la mise en place d'un comité proactif de gestion des conflits chargé d'anticiper les tensions et encouragé les associations sportives et culturelles à développer, en plus des compétitions sportives, des activités citoyennes et de développement communautaire.