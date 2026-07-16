Sénégal: L'ADL forme les animateurs des bureaux économiques de 10 communes

Dakar — Des responsables des bureaux économiques locaux de 10 communes du Sénégal ont bouclé, mercredi, à Dakar, une formation de trois jours destinée à faire d'eux les "fers de lance" du développement économique de leur municipalité.

"Conçue pour propulser l'économie des collectivités territoriales, à travers le déploiement des bureaux économiques locaux, cette session vise à remplacer la gestion sociale traditionnelle des municipalités par une dynamique de croissance locale performante", a expliqué le directeur général de l'Agence de développement local (ADL), Diamé Signaté.

Les bénéficiaires de la formation viennent des communes de Fatick, Gossas, Mbam (centre), Kidira, Missirah (est), Podor, Louga (nord), Diamniadio, Grand-Dakar et Mermoz (ouest).

Ils doivent initier d'autres conseillers municipaux à la formation qui leur a été dispensée, selon M. Signaté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Les bureaux économiques locaux des communes ont été créés pour servir de lien avec les entrepreneurs et tout l'écosystème économique de nos territoires", a rappelé le directeur général de l'ADL, ajoutant que la formation reçue permet aux bénéficiaires d'aider les services économiques des municipalités à bien exercer leur mission.

Le directeur de l'organisation non gouvernementale Taataan et responsable de la formation dispensée aux agents municipaux, Cheikhou Oumar Faye, explique que le but de la session de formation est de "repositionner l'économie au centre de l'action municipale".

Le directeur général de l'Agence de développement local, Diamé Signaté

Les conseillers municipaux formés doivent cartographier les besoins économiques des communes représentées, dans un délai de trois mois, selon M. Faye.

"Cette démarche permettra de saisir efficacement les opportunités en termes d'emplois et de structurer durablement le tissu économique local", a-t-il ajouté.

Les responsables des bureaux économiques locaux doivent aussi recenser avec précision les artisans et les jeunes ayant bénéficié d'une formation professionnelle, selon Cheikhou Oumar Faye.

Ils doivent aussi établir des liens entre les municipalités et leurs partenaires techniques et financiers, a-t-il rappelé.

"Si vous disposez de l'information économique, vous devenez incontournables. Le bureau économique local est le réceptacle naturel de tous les projets et programmes de développement de vos communes", a ajouté le directeur de Taataan, s'adressant aux bénéficiaires de la formation.

Deux autres groupes d'animateurs de bureaux économiques municipaux ont déjà été formés par l'ADL.