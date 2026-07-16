Sénégal: Touba - Quatre concours et des distinctions au programme de la 'Grande Journée du 4 Safar'

Touba — Le Comité de travail pour le Cheikh (Kureel Liggéeyal Ku Tedd Ki, en wolof), a annoncé, mercredi, que l'édition 2026 de la "Grande Journée du 4 Safar" sera marquée par des finales de concours dédiés aux oeuvres de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, ainsi que par des distinctions honorifiques décernées à des figures religieuses et à des structures engagées dans la promotion du savoir islamique.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités préparatoires du Grand Magal de Touba, un évènement religieux commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon, prévu au début du mois d'août.

"Les deux principales activités prévues sont les finales des concours et une cérémonie de distinction et d'hommage à des personnalités de la confrérie mouride", a déclaré le coordonnateur de cette journée, Abdou Lahat Bousso, lors d'une conférence de presse consacrée aux préparatifs de l'événement.

Il a indiqué que les phases éliminatoires des concours avaient déjà été organisées, précisant qu'une centaine de jeunes issus des écoles et des "daaras" (écoles coraniques) de Touba y avaient pris part. Seize finalistes, soit quatre par discipline, ont été retenus.

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Les compétitions portent sur quatre disciplines visant à promouvoir la connaissance des écrits et de l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba, a-t-il signalé.

Il s'agit, selon lui, d'un concours sur l'histoire du mouridisme, réservé cette année aux étudiants, d'un concours d'imitation des grands récitants religieux mourides, d'une épreuve de mémorisation et d'explication des ouvrages scientifiques du fondateur du mouridisme, ainsi que d'un concours de récitation poétique fondé sur les écrits du Cheikh.

"Notre objectif est d'orienter les jeunes vers les écrits et les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba afin de renforcer leur attachement au savoir et à son héritage", a expliqué M. Bousso.

La manifestation sera également marquée par une cérémonie d'hommage à plusieurs personnalités pour leur contribution à la diffusion du savoir islamique.

Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, sera distingué à cette occasion pour son engagement en faveur de l'enseignement, de la formation spirituelle, de la recherche et de la production d'ouvrages scientifiques, a-t-il indiqué, citant également l'imam de la Grande mosquée de Touba, Serigne Fallou Bousso et le Dahira Hizbut Tarqiyyah.

Le coordonnateur du "4 Safar" a fait savoir que l'organisation de l'ensemble des activités nécessite un budget estimé à 100 millions de francs CFA, financé par les membres de l'association et des bienfaiteurs.

Il a précisé qu'une part importante de cette enveloppe sera consacrée aux récompenses des lauréats, les premiers de chaque concours.

L'édition 2026 de la "Grande Journée du 4 Safar", axée sur le thème de la promotion du savoir, ambitionne d'encourager les jeunes à approfondir leur connaissance des oeuvres et des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, a conclu Abdou Lahat Bousso.