Afrique: Oumou Kalsoum Sakho, une juriste à l'assaut du cosmétique haut de gamme

Saint-Louis — Juriste de formation, Oumou Kalsoum Sakho s'est lancée dans l'univers de la parfumerie et du cosmétique, en créant une marque entièrement sénégalaise. Cette native de Saint-Louis ambitionne de devenir une référence africaine dans le domaine des soins haut de gamme.

Du cycle primaire à Notre-Dame de Lourdes au lycée d'excellence Aimé Césaire, en passant par le collège Didier-Marie, elle peut se prévaloir d'un parcours académique exemplaire, sanctionné par une licence en droit.

"J'ai été parmi les meilleures élèves de Saint-Louis à mon époque. J'ai remporté un concours régional de dictée et représenté ma commune. J'ai obtenu mon bac L'1 en 2017 avec une moyenne de 15,59 et j'ai été première du centre", a-t-elle confié dans un entretien accordé à l'APS.

Ces performances scolaires lui ont valu une bourse d'État pour poursuivre ses études au Maroc, à l'Université Hassan 1er (UH1) de Settat, où elle a obtenu une licence en droit et une licence en soins et esthétique cosmétique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ses études en droit lui ont permis, dit-elle, d'acquérir rigueur, exigence, constance, sens des affaires et professionnalisme, tout en enrichissant ses connaissances.

Fille d'un homme d'affaires et d'une commerçante, Oumou Kalsoum a finalement choisi de revenir au pays pour démarrer une carrière professionnelle, peu après avoir terminé ses études au Royaume chérifien.

S'inspirant de sa passion pour le luxe, elle crée une marque dérivée de son prénom, en espérant également capitaliser sur la renommée de Saint-Louis, ville tricentenaire réputée pour son élégance, son raffinement et son art de vivre si particulier.

"Depuis toute petite, j'ai toujours aimé le soin de soi, la propreté. J'ai baigné dans le mannequinat pendant mes études au Maroc, j'ai aussi travaillé dans le cinéma", renseigne Oumou.

Pour avoir côtoyé l'univers du luxe et de la mode, Oumou a toujours rêvé de créer sa marque de cosmétiques ou de parfum. Son ambition s'étant désormais concrétisée, elle entend bâtir une carrière solide dans l'univers des senteurs et de la beauté.

Sa marque de cosmétiques, entièrement sénégalaise, propose des parfums de niche mais également des produits cosmétiques tels des gels de douche, des huiles régénérantes, des savons et divers soins pour le visage. "Ce sont des produits 100 % naturels, pas des produits éclaircissants ou dépigmentants", précise-t-elle.

Sa boutique, installée au quartier Cité Niakh, propose une large sélection de parfums et de produits cosmétiques.

Avec sa marque, elle ambitionne de devenir à terme une référence africaine dans le domaine de la parfumerie et de la cosmétique.

"Si je continue à bien travailler, j'espère pouvoir ouvrir plusieurs showrooms", confie la jeune femme, sourire aux lèvres.

Le monde impitoyable des affaires a eu le bon côté de lui avoir permis d'avoir plusieurs arcs dans son sac. Omou officie donc en même temps comme chargée de communication au sein d'une organisation politique et maîtresse de cérémonie à ses heures perdues.

La jeune entrepreneure, militante convaincue des droits des femmes, invite la gent féminine à prendre soin d'elle-même, à viser l'indépendance financière et à garder la tête sur les épaules.