Sénégal: Saint-Louis affiche un taux de réussite de 52,39% au baccalauréat (IA)

Saint-Louis — La région de Saint-Louis a enregistré un taux de réussite de 52,39% à la session 2026 du baccalauréat, soit 6 621 candidats admis, a-t-on appris mercredi de l'inspection d'académie (IA).

Sur un total de 12 991 candidats, 6 621 ont obtenu leur premier diplôme universitaire, dont 900 avec une mention, selon les données de l'inspection d'académie de Saint-Louis qui mentionne l'absence de 354 candidats aux épreuves du baccalauréat.

Au total, 1 635 s'étaient étaient inscrits dans les séries scientifiques et techniques (S&T), 222 dans les séries tertiaires et 11 134 dans les séries littéraires.

Depuis le début de cette année, le département de Podor a été érigé en inspection d'académie, rappelle-t-on.