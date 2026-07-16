Gabon: Une délégation portgentillaise en immersion sur les grands chantiers de Libreville

Cap sur les infrastructures. Ce mardi 14 juillet, une importante délégation venue de l'Ogooué-Maritime a sillonné la capitale gabonaise pour toucher du doigt, l'avancée des grands projets lancés par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema dans le Grand Libreville. Une découverte des avancées des travaux qui est appréciée à sa juste valeur par les visiteurs.

Elle est composée d'autorités administratives, d'élus, de doyens, de cadres, d'activistes et de représentants des forces vives de la province de l'Ogooué-Maritime, la mission a débuté au palais Rénovation. Reçue peu avant midi par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, la délégation lui a présenté ses civilités. Le Chef de l'Etat a profité de l'échange pour réaffirmer sa détermination à poursuivre le chantier national de construction.

Cap sur les vitrines de la capitale

Après cette audience, les visiteurs ont enchaîné les étapes : le front du bord de mer, la Baie des Rois, la Cité Émeraude, puis la Cité de la Démocratie et le Palais des Congrès.

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Sur chaque site, les responsables techniques ont détaillé l'état d'avancement, les pourcentages d'exécution et les calendriers. Ils ont aussi insisté sur la portée de ces ouvrages, présentés comme la signature du Président "Bâtisseur".

À la façade maritime du Champ Triomphal, le point le plus commenté a porté sur la Tour de Libreville. Selon Emmanuel Edane, Directeur général du projet, 40 des 50 étages prévus sont déjà sortis de terre. « Le montage d'un étage prend une semaine. En dix semaines, nous atteindrons les cinquante étages. La livraison de l'ouvrage est prévue pour 2027 », a-t-il précisé.

La visite s'est poursuivie à la Cité de la Démocratie, étalée sur 430 hectares, avant de s'achever au Palais des Congrès, niché au coeur d'un massif forestier. La commissaire générale aux expositions du Gabon a retracé pour la délégation l'histoire, la conception et la vocation de ces édifices destinés à projeter le Gabon dans une nouvelle dimension.

"Fierté et souveraineté"

Les impressions recueillies en fin de parcours traduisaient un même enthousiasme. « Après avoir commencé au palais et terminé ici au Palais des Congrès, deux choses ressortent : la fierté et le sentiment de souveraineté. Le président a bâti une infrastructure qui force aujourd'hui l'admiration », a confié Edgar Yaya Soumbounou, maire d'Omboué.

Même tonalité chez Auguste Odzourou, ancien maire du 2e arrondissement de Port-Gentil : « Le Gabon va franchir plusieurs paliers. Nous sommes repartis de la Baie des Rois, passés par la Cité Émeraude et finis à la Cité de la Démocratie. Ce que nous avons vu ce matin est concret. Personne ne peut le contester. Nous rentrons à Port-Gentil heureux et fiers de notre pays. »

En fin d'après-midi, la délégation a quitté Libreville pour regagner Port-Gentil, avec, selon ses membres, la certitude que la province est pleinement associée à la dynamique de développement en cours. "C'est cela l'essor vers la félicité", dira un des visiteurs à voix basse, pris par l'émotion.